Паралімпійські ігри. День 2. Фінали в парабіатлоні та старт Хільченко
У перший день Паралімпіади, що триває в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо представники України вибороли шість медалей, з яких було три "золотого" ґатунку.
У неділю, 8 березня, на 10 стартів вийдуть спортсмени в трьох видах спорту, за результатами яких будуть визначені медалісти Паралімпіади.
Загалом на Паралімпійських іграх-2026 буде розіграно 79 комплектів медалей.
Як відомо, церемонія відкриття змагань відбулася 5-го березня, але українці та багато інших країн не брали в ній участі, протестуючи таким чином проти допущення російських та білоруських представників.
Виступи українців 8 березня
Сьогодні очікуємо виступи українців в парабіатлоні та фінал для Владислава Хільченко, відомого блогера та автора каналу "Однією правою" на Youtube.
- 11:30. 🥇Парабіатлон. Індивідуальні перегони, чоловіки (з ураженнями опорно-рухового апарату, клас сидячи). Тарас Радь, Василь Кравчук, Григорій Шимко, Павло Баль, Олександр Алексик.
- 12:00. 🥇Парасноубординг. Сноуборд-крос, чоловіки (клас SB-UL – для спортсменів з порушеннями верхніх кінцівок). Попередній раунд. Владислав Хільченко.
- 13:10. 🥇Парабіатлон. Індивідуальні перегони, жінки (з ураженнями опорно-рухового апарату, клас стоячи). Олександра Кононова, Людмила Ляшенко, Богдана Конашук, Ірина Буй.
- 13:30. 🥇Парабіатлон. Індивідуальні перегони, чоловіки (з ураженнями опорно-рухового апарату, клас стоячи). Григорій Вовчинський, Серафим Драгун, Сергій Романюк, Дмитро Середа.
- 14:15. 🥇Парабіатлон. Індивідуальні перегони, жінки (спортсменки з порушеннями зору). Романа Лобашева, Ілона Варковець, Олександра Даниленко, Оксана Шишкова.
- 15:00. 🥇Парабіатлон. Індивідуальні перегони, чоловіки (спортсмени з порушеннями зору). Олександр Казік, Ярослав Решетинський, Анатолій Ковалевський, Дмитро Суярко, Максим Мурашковський.
Де дивитися
Основним транслятором змагань в Україні є канали Суспільне Спорт, сайт Суспільне спорт та регіональні канали мовника.
8 березня очікуються такі трансляції:
Парабіатлон
Індивідуальна гонка 12,5 км (чоловіки/жінки сидячи) – 11:00;
Індивідуальна гонка 12,5 км (чоловіки/жінки стоячи) – 13:05.
Парасноубордкрос
Фінали (чоловіки/жінки) – 12:00.
Керлінг на кріслах колісних
США – Італія. Груповий раунд (змішані пари) – 15:30
Канада – Норвегія. Груповий раунд (змішані пари) – 19:30
Розклад змагань 8 березня
- 10:35. Керлінг на візках. Змішана команда, Round Robin (сесія, наприклад Session 3 – ранкові матчі). Швеція – Латвія, Італія – Китай, Словаччина – Норвегія, Канада – Велика Британія.
- 11:00. 🥇 Парабіатлон. Індивідуальна гонка 12,5 км, клас сидячи (Sitting), жінки та чоловіки.
- 11:30. 🥇Парабіатлон. Індивідуальні перегони, чоловіки (з ураженнями опорно-рухового апарату, клас сидячи).
- 12:00. Парасноубординг. Сноуборд-крос, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу, 1/2 фіналу (жінки SB-LL2, чоловіки SB-UL, SB-LL1, SB-LL2).
- 12:00. 🥇 Парасноубординг. Сноуборд-крос, фінали (жінки SB-LL2, чоловіки SB-UL, SB-LL1, SB-LL2).
- 12:30. Пара хокей на санях. Попередні ігри / груповий етап (кваліфікаційні матчі).
- 13:10. 🥇 Парабіатлон. Індивідуальна гонка 12,5 км, клас стоячи (Standing), жінки.
- 13:30. 🥇 Парабіатлон. Індивідуальна гонка 12,5 км, клас стоячи (Standing), чоловіки.
- 14:15. 🥇 Парабіатлон. Індивідуальна гонка 12,5 км, клас з порушеннями зору (Vision Impaired), жінки.
- 15:00. 🥇 Парабіатлон. Індивідуальна гонка 12,5 км, клас з порушеннями зору (Vision Impaired), чоловіки.
- 15:35. Керлінг на візках. Змішані пари. Велика Британія – Китай, Латвія – Південна Корея, Естонія – Японія, США – Італія
- 19:35. Керлінг на візках. Змішана команда. США – Італія, Канада – Норвегія, Китай – Південна Корея