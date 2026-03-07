Паралімпійські ігри. День 2. Фінали в парабіатлоні та старт Хільченко

У перший день Паралімпіади, що триває в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо представники України вибороли шість медалей, з яких було три "золотого" ґатунку.

У неділю, 8 березня, на 10 стартів вийдуть спортсмени в трьох видах спорту, за результатами яких будуть визначені медалісти Паралімпіади.

Загалом на Паралімпійських іграх-2026 буде розіграно 79 комплектів медалей.

Як відомо, церемонія відкриття змагань відбулася 5-го березня, але українці та багато інших країн не брали в ній участі, протестуючи таким чином проти допущення російських та білоруських представників.

Виступи українців 8 березня

Сьогодні очікуємо виступи українців в парабіатлоні та фінал для Владислава Хільченко, відомого блогера та автора каналу "Однією правою" на Youtube.

11:30. 🥇 Парабіатлон. Індивідуальні перегони, чоловіки (з ураженнями опорно-рухового апарату, клас сидячи). Тарас Радь, Василь Кравчук, Григорій Шимко, Павло Баль, Олександр Алексик.

Парасноубординг. Сноуборд-крос, чоловіки (клас SB-UL – для спортсменів з порушеннями верхніх кінцівок). Попередній раунд. Владислав Хільченко. 13:10. 🥇 Парабіатлон. Індивідуальні перегони, жінки (з ураженнями опорно-рухового апарату, клас стоячи). Олександра Кононова, Людмила Ляшенко, Богдана Конашук, Ірина Буй.

Парабіатлон. Індивідуальні перегони, чоловіки (з ураженнями опорно-рухового апарату, клас стоячи). Григорій Вовчинський, Серафим Драгун, Сергій Романюк, Дмитро Середа. 14:15. 🥇 Парабіатлон. Індивідуальні перегони, жінки (спортсменки з порушеннями зору). Романа Лобашева, Ілона Варковець, Олександра Даниленко, Оксана Шишкова.

Де дивитися

Основним транслятором змагань в Україні є канали Суспільне Спорт, сайт Суспільне спорт та регіональні канали мовника.

8 березня очікуються такі трансляції:

Парабіатлон

Індивідуальна гонка 12,5 км (чоловіки/жінки сидячи) – 11:00;

Індивідуальна гонка 12,5 км (чоловіки/жінки стоячи) – 13:05.

Парасноубордкрос

Фінали (чоловіки/жінки) – 12:00.

Керлінг на кріслах колісних

США – Італія. Груповий раунд (змішані пари) – 15:30

Канада – Норвегія. Груповий раунд (змішані пари) – 19:30

Розклад змагань 8 березня