Рекорди збірної Норвегії та Макдевіда, провал українських акробатів: підсумки Олімпіади за 20 лютого
20 лютого, у чотирнадцятий день XXV зимових Олімпійських ігор в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, розігрувалося 7 комплектів нагород.
Погода все ж змилувалася над багатостраждальними лижними акробатами, які мали проводити кваліфікацію ще 17 лютого, натомість у п'ятницю провели і попередні змагання, і фінальні.
На жаль, у дисципліні, де збірна України мала найбільш реальні передстартові шанси на медаль, нею знову не пахло. Головна надія нашої команди, Дмитро Котовський, виконав два кваліфікаційні стрибки з невдалим приземленням, посів 14 позицію й не пройшов до фіналу, куди потрапляли найкращі 12 спортсменів. Ян Гаврюк став 18-м, а Максим Кузнецов – 23-м.
Єдиним з українців потрапив до фіналу Олександр Окіпнюк, але вже там зміг показати лише 10 результат. А в суперфінал, де безпосередньо розігрувалися медалі, проходили лише шестеро фрістайлістів.
Свою першу олімпійську медаль, і одразу золоту, завоював 30-річний представник Китаю Ван Сіньді. Він випередив швейцарця Ное Рота та свого співвітчизника Лі Тяньма.
Фрістайл. Чоловіки, акробатика
- Ван Сіньді (Китай) – 132.60
- Ное Рот (Швейцарія) – 131.58
- Лі Тяньма (Китай) – 123.93
Жінки-фрістайлістки визначали сильнішу в лижному кросі. Це дисципліна, в якій чотири спортсмени одночасно змагаються на спеціальній трасі з хвилями, трамплінами, контруклонами та віражами.
Перемогу здобула бронзова призерка Пекіна-2022 Даніела Маєр з Німеччини. 30-річна спортсменка зі старту захопила лідерство та фінішувала першою.
Срібну нагороду виборола швейцарка Фанні Сміт, яка скористалася помилкою олімпійської чемпіонки Пекіна-2022 Сандри Неслунд. У підсумку шведка стала третьою.
Фрістайл. Жінки, лижний крос
- Даніела Маєр (Німеччина)
- Фанні Сміт (Швейцарія)
- Сандра Неслунд (Швеція)
Біатлонний масстарт у чоловіків перетворився на стрілецьку лотерею. Адже в Антгольц-Антерсельві розгулявся поривчастий вітер, через який багато топових спортсменів настріляли багато кіл штрафу. Мова про Еріка Перро, себастьяна Самуельссона, Йохана-Олава Ботна, Емільєна Жаклена. А місцевий улюбленець Томмазо Джакомель, хоч чисто пройшов два перші вогневі рубежі, на третьому колі знявся з дистанції через погане самопочуття.
В такій ситуації вистрілив у прямому й переносному сенсі той, від кого не дуже чекали. Норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль у світовому біатлоні більше знаний як спеціаліст із лижного ходу, ніж зі стрільби. Останні два роки він стабільно покращує свої снайперські навички, і це допомогло йому здобути першу в кар'єрі олімпійську медаль, одразу золоту. Йоганнес єдиним з усіх біатлоністів закрив усі 20 мішеней.
Другу позицію посів співвітчизник Дале-Шевдаля, відомий снайпер Стурла Легрейд, а третім, незважаючи на чотири промахи, став француз Кантен Фійон Має. На останньому колі він випередив німця Філіпа Горна, в якого лише один неточний постріл.
Українські біатлоністи провели в цілому непогану гонку. Віталій Мандзин на екваторі гонки з чистою стрільбою претендував на медаль, однак на стійках не закрив рівно половину – п'ять мішеней. І все одно замкнув десятку найсильніших.
Дмитро Підручний із такою ж кількістю промахів посів 17 позицію.
Біатлон. Чоловіки, масстарт
- Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія) (0) – 39:17.1
- Стурла Легрейд (Норвегія) (1) – +10.5
- Кантен фійон Має (Франція) (4) – +25.6
Жінки розігрували нагороди у ковзанярському спорті на дистанції 1500 метрів. Чемпіонкою стала представниця Нідерландів Антуанетта Рейпма-де Йонг, яка показала час 1:54.09. На цих Іграх для неї це перша медаль, до цього вона була дворазовою призеркою Пхенчана-2018 та Пекіна-2022.
"Срібло" виборола норвежка Райне Віклунд, яка відстала від переможниці на 0.06 секунд. Раніше вона вигравала "бронзу" на дистанції 5000 метрів та "срібло" в забігу на 3000 метрів.
Бронзову медаль здобула канадська ковзанярка Валері Мальте. На цій Олімпіаді в її активі "золото" в командних змаганнях, та третє місце на 3000 метрів.
Ковзанярський спорт. Жінки, 1500 м
- Антуанетта Рейпма-де Йонг (Нідерланди) – 1:54.09
- Райне Віклунд (Норвегія) – +0.06
- Валері Мальте (Канада) – +0.31
Чоловіки змагалися у хафпайпі. Хафпайп — це дисципліна у фристайлі, в якій спортсмен виконує трюки на лижах чи сноуборді на U-подібній конструкції, створеній з щільно утрамбованого снігу. Атлет переїжджає від однієї сторони рампи до іншої, відштовхуючись від бортів, щоб підстрибнути якомога вище і виконати трюки в повітрі.
Чемпіоном став представник США Алекс Феррейра. Завдяки "золоту" він став володарем повного комплекту олімпійських нагород, адже здобував срібну медаль у Пхьончхані-2018 та бронзову – у Пекіні-2022.
"Срібло" виборов Генрі Сільдару з Естонії. Це перша чоловіча медаль для балтійської країни на Олімпіадах із 2006 року. "Бронза" в активі канадця Брендона Маккая.
Фрістайл. Чоловіки, хафпайп
- Алекс Феррейра (США) – 93.75
- Генрі Сільдару (Естонія) – 93.00
- Брендон Маккай (Канада) – 91.00
Олімпійськими чемпіонами у чоловічій естафеті з шорт-треку стали представники Нідерландів. Єнс і Мелле ван'т Ваути, Тен Бур та Фрісо Емонс принесли своїй збірній першу в історії чоловічу естафетну медаль.
Корейський квартет посів другу позицію, господарі змагань італійці здобули бронзову нагороду.
Шорт-трек. Чоловіки, естафета
- Нідерланди – 6:51.84
- Корея – +0.41
- Італія – +0.51
Жінки у шорт-треку змагалися на дистанції 1500 метрів. Золотий дубль вдався представницям Кореї. Олімпійською чемпіонкою стала Кім Гіль Лі, а другою фінішувала її співвітчизниця Чхве Мін Джон. "Бронза" дісталася американці Корінні Стоддард.
Шорт-трек. Жінки, 1500 м
- Кім Гіль Лі (Корея) – 2:32.076
- Чхве Мін Джон (Корея) – +0.374
- Корінна Стоддард (США) – +0.502
Завершився матч за 3 місце чоловічого турніру з керлінгу. Збірна Швейцарії завоювала четверту в історії "бронзу", розгромивши представників Норвегії з рахунком 9:1. зазначимо, що у 1998 році швейцарці ставали в керлінгу олімпійськими чемпіонами.
Фінал тут відбудеться 21 лютого. О 20:05 за київським часом "золото" розіграють команди Великої Британії та Канади.
Чергова хокейна драма Олімпіади
Після надважкого чвертьфінального протистояння з чехами збірна Канади підготувала нову порцію валідолу для своїх уболівальників. Півфінал із чинними олімпійськими чемпіонами, командою Фінляндії, канадці розпочали з двох пропущених шайб.
В кінці першого періоду більшість реалізував Мікко Рантанен, а на початку другого подвоїв перевагу Суомі у меншості Ерік Хаула.
За відсутності через травму капітана Канади Сідні Кросбі лідерські функції мав брати на себе головна зірка сучасної НХЛ, Коннор Макдевід. Саме з його передачі в більшості ще у другому періоді відзначився Сем Райнгарт. А в середині третьої двадцятихвилинки рахунок зрівняв Шей Теодор.
За 2:35 до закінчення останньої третини матчу фіни заробили вилучення, і спецбригада канадців на чолі з Макдевідом знову цим скористалася. З передач Коннора та молодої зірки Макліна Селебріні шайбу закинув Нейт Маккіннон, і відігратися у фінів часу вже не було.
Завдяки двом набраним очкам Макдевід встановив абсолютний рекорд результативності на Олімпіадах. У лідера канадців наразі 13 очок (2 голи та 11 передач), і він на 2 пункти випередив фіна Теему Селянне з Турина-2006.
У фіналі на нас очікує класичне хокейне протистояння, адже збірна США легко розібралася з командою Словаччини (6:2) й у неділю протистоятиме Канаді в головному поєдинку турніру.
У суботу, 21 лютого, в матчі за "бронзу" зійдуться Фінляндія та Словаччина.
Медальний залік
Збірна Норвегії встановила новий рекорд за кількістю завойованих золотих нагород на зимових Олімпійських іграх. Самі скандинави в Пекіні-2022 мали найбільше медалей найвищого гатунку (16), однак уже побили це досягнення в Мілані-Кортіні-2026. Наразі норвежці мають 17 золотих нагород, і ще по 10 срібних та бронзових. Сумарно це 37 медалей, і до повторення власного досягнення Пхьончхана-2018 Норвегії залишилося здобути в Італії 2 нагороди.
Американці утримують другу позицію з 29 медалями (10-12-7), третіми залишаються італійці – 27 (9-5-13). В українців – усе той же самий нуль.
Останнім шансом завоювати нагороду для наших олімпійців буде мікст у лижній акробатиці, в якому виступлять Ангеліна Брикіна, Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк. Початок кваліфікаційних змагань 21 лютого об 11:45 за київським часом.
Загалом же у суботу буде розіграно 10 комплектів нагород.