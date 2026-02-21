Рекорди збірної Норвегії та Макдевіда, провал українських акробатів: підсумки Олімпіади за 20 лютого

20 лютого, у чотирнадцятий день XXV зимових Олімпійських ігор в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, розігрувалося 7 комплектів нагород.

Погода все ж змилувалася над багатостраждальними лижними акробатами, які мали проводити кваліфікацію ще 17 лютого, натомість у п'ятницю провели і попередні змагання, і фінальні.

На жаль, у дисципліні, де збірна України мала найбільш реальні передстартові шанси на медаль, нею знову не пахло. Головна надія нашої команди, Дмитро Котовський, виконав два кваліфікаційні стрибки з невдалим приземленням, посів 14 позицію й не пройшов до фіналу, куди потрапляли найкращі 12 спортсменів. Ян Гаврюк став 18-м, а Максим Кузнецов – 23-м.

Єдиним з українців потрапив до фіналу Олександр Окіпнюк, але вже там зміг показати лише 10 результат. А в суперфінал, де безпосередньо розігрувалися медалі, проходили лише шестеро фрістайлістів.

Свою першу олімпійську медаль, і одразу золоту, завоював 30-річний представник Китаю Ван Сіньді. Він випередив швейцарця Ное Рота та свого співвітчизника Лі Тяньма.

Ван Сіньді Getty images

Фрістайл. Чоловіки, акробатика

Ван Сіньді (Китай) – 132.60 Ное Рот (Швейцарія) – 131.58 Лі Тяньма (Китай) – 123.93

Жінки-фрістайлістки визначали сильнішу в лижному кросі. Це дисципліна, в якій чотири спортсмени одночасно змагаються на спеціальній трасі з хвилями, трамплінами, контруклонами та віражами.

Перемогу здобула бронзова призерка Пекіна-2022 Даніела Маєр з Німеччини. 30-річна спортсменка зі старту захопила лідерство та фінішувала першою.

Даніела Маєр Getty images

Срібну нагороду виборола швейцарка Фанні Сміт, яка скористалася помилкою олімпійської чемпіонки Пекіна-2022 Сандри Неслунд. У підсумку шведка стала третьою.

Фрістайл. Жінки, лижний крос

Даніела Маєр (Німеччина) Фанні Сміт (Швейцарія) Сандра Неслунд (Швеція)

Біатлонний масстарт у чоловіків перетворився на стрілецьку лотерею. Адже в Антгольц-Антерсельві розгулявся поривчастий вітер, через який багато топових спортсменів настріляли багато кіл штрафу. Мова про Еріка Перро, себастьяна Самуельссона, Йохана-Олава Ботна, Емільєна Жаклена. А місцевий улюбленець Томмазо Джакомель, хоч чисто пройшов два перші вогневі рубежі, на третьому колі знявся з дистанції через погане самопочуття.

В такій ситуації вистрілив у прямому й переносному сенсі той, від кого не дуже чекали. Норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль у світовому біатлоні більше знаний як спеціаліст із лижного ходу, ніж зі стрільби. Останні два роки він стабільно покращує свої снайперські навички, і це допомогло йому здобути першу в кар'єрі олімпійську медаль, одразу золоту. Йоганнес єдиним з усіх біатлоністів закрив усі 20 мішеней.

Другу позицію посів співвітчизник Дале-Шевдаля, відомий снайпер Стурла Легрейд, а третім, незважаючи на чотири промахи, став француз Кантен Фійон Має. На останньому колі він випередив німця Філіпа Горна, в якого лише один неточний постріл.

Українські біатлоністи провели в цілому непогану гонку. Віталій Мандзин на екваторі гонки з чистою стрільбою претендував на медаль, однак на стійках не закрив рівно половину – п'ять мішеней. І все одно замкнув десятку найсильніших.

Віталій Мандзин НОК України

Дмитро Підручний із такою ж кількістю промахів посів 17 позицію.

Біатлон. Чоловіки, масстарт

Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія) (0) – 39:17.1 Стурла Легрейд (Норвегія) (1) – +10.5 Кантен фійон Має (Франція) (4) – +25.6

Жінки розігрували нагороди у ковзанярському спорті на дистанції 1500 метрів. Чемпіонкою стала представниця Нідерландів Антуанетта Рейпма-де Йонг, яка показала час 1:54.09. На цих Іграх для неї це перша медаль, до цього вона була дворазовою призеркою Пхенчана-2018 та Пекіна-2022.

Антуанетта Райпма-де Йонг Getty images

"Срібло" виборола норвежка Райне Віклунд, яка відстала від переможниці на 0.06 секунд. Раніше вона вигравала "бронзу" на дистанції 5000 метрів та "срібло" в забігу на 3000 метрів.

Бронзову медаль здобула канадська ковзанярка Валері Мальте. На цій Олімпіаді в її активі "золото" в командних змаганнях, та третє місце на 3000 метрів.

Ковзанярський спорт. Жінки, 1500 м

Антуанетта Рейпма-де Йонг (Нідерланди) – 1:54.09 Райне Віклунд (Норвегія) – +0.06 Валері Мальте (Канада) – +0.31

Чоловіки змагалися у хафпайпі. Хафпайп — це дисципліна у фристайлі, в якій спортсмен виконує трюки на лижах чи сноуборді на U-подібній конструкції, створеній з щільно утрамбованого снігу. Атлет переїжджає від однієї сторони рампи до іншої, відштовхуючись від бортів, щоб підстрибнути якомога вище і виконати трюки в повітрі.

Чемпіоном став представник США Алекс Феррейра. Завдяки "золоту" він став володарем повного комплекту олімпійських нагород, адже здобував срібну медаль у Пхьончхані-2018 та бронзову – у Пекіні-2022.

Алекс Феррейра Getty images

"Срібло" виборов Генрі Сільдару з Естонії. Це перша чоловіча медаль для балтійської країни на Олімпіадах із 2006 року. "Бронза" в активі канадця Брендона Маккая.

Фрістайл. Чоловіки, хафпайп

Алекс Феррейра (США) – 93.75 Генрі Сільдару (Естонія) – 93.00 Брендон Маккай (Канада) – 91.00

Олімпійськими чемпіонами у чоловічій естафеті з шорт-треку стали представники Нідерландів. Єнс і Мелле ван'т Ваути, Тен Бур та Фрісо Емонс принесли своїй збірній першу в історії чоловічу естафетну медаль.

Єнс ван'т Ваут Getty images

Корейський квартет посів другу позицію, господарі змагань італійці здобули бронзову нагороду.

Шорт-трек. Чоловіки, естафета

Нідерланди – 6:51.84 Корея – +0.41 Італія – +0.51

Жінки у шорт-треку змагалися на дистанції 1500 метрів. Золотий дубль вдався представницям Кореї. Олімпійською чемпіонкою стала Кім Гіль Лі, а другою фінішувала її співвітчизниця Чхве Мін Джон. "Бронза" дісталася американці Корінні Стоддард.

Шорт-трек. Жінки, 1500 м

Кім Гіль Лі (Корея) – 2:32.076 Чхве Мін Джон (Корея) – +0.374 Корінна Стоддард (США) – +0.502

Завершився матч за 3 місце чоловічого турніру з керлінгу. Збірна Швейцарії завоювала четверту в історії "бронзу", розгромивши представників Норвегії з рахунком 9:1. зазначимо, що у 1998 році швейцарці ставали в керлінгу олімпійськими чемпіонами.

Фінал тут відбудеться 21 лютого. О 20:05 за київським часом "золото" розіграють команди Великої Британії та Канади.

Чергова хокейна драма Олімпіади

Після надважкого чвертьфінального протистояння з чехами збірна Канади підготувала нову порцію валідолу для своїх уболівальників. Півфінал із чинними олімпійськими чемпіонами, командою Фінляндії, канадці розпочали з двох пропущених шайб.

В кінці першого періоду більшість реалізував Мікко Рантанен, а на початку другого подвоїв перевагу Суомі у меншості Ерік Хаула.

За відсутності через травму капітана Канади Сідні Кросбі лідерські функції мав брати на себе головна зірка сучасної НХЛ, Коннор Макдевід. Саме з його передачі в більшості ще у другому періоді відзначився Сем Райнгарт. А в середині третьої двадцятихвилинки рахунок зрівняв Шей Теодор.

За 2:35 до закінчення останньої третини матчу фіни заробили вилучення, і спецбригада канадців на чолі з Макдевідом знову цим скористалася. З передач Коннора та молодої зірки Макліна Селебріні шайбу закинув Нейт Маккіннон, і відігратися у фінів часу вже не було.

Getty images

Завдяки двом набраним очкам Макдевід встановив абсолютний рекорд результативності на Олімпіадах. У лідера канадців наразі 13 очок (2 голи та 11 передач), і він на 2 пункти випередив фіна Теему Селянне з Турина-2006.

У фіналі на нас очікує класичне хокейне протистояння, адже збірна США легко розібралася з командою Словаччини (6:2) й у неділю протистоятиме Канаді в головному поєдинку турніру.

У суботу, 21 лютого, в матчі за "бронзу" зійдуться Фінляндія та Словаччина.

Медальний залік

Збірна Норвегії встановила новий рекорд за кількістю завойованих золотих нагород на зимових Олімпійських іграх. Самі скандинави в Пекіні-2022 мали найбільше медалей найвищого гатунку (16), однак уже побили це досягнення в Мілані-Кортіні-2026. Наразі норвежці мають 17 золотих нагород, і ще по 10 срібних та бронзових. Сумарно це 37 медалей, і до повторення власного досягнення Пхьончхана-2018 Норвегії залишилося здобути в Італії 2 нагороди.

Американці утримують другу позицію з 29 медалями (10-12-7), третіми залишаються італійці – 27 (9-5-13). В українців – усе той же самий нуль.

Останнім шансом завоювати нагороду для наших олімпійців буде мікст у лижній акробатиці, в якому виступлять Ангеліна Брикіна, Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк. Початок кваліфікаційних змагань 21 лютого об 11:45 за київським часом.

Загалом же у суботу буде розіграно 10 комплектів нагород.