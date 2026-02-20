Китаєць Сіньді Ван вперше став олімпійським чемпіоном з лижної акробатики

На Олімпійських Іграх-2026 за підсумком суперфіналу визначилися призери змагань з лижної акробатики серед чоловіків.

Золоту медаль виборов представник Китаю Сіньді Ван, який за свій стрибок отримав від суддів 132.60 бала. Зазначимо, що для 30-річного спортсмена це перша олімпійська медаль в кар'єрі.

Срібним призером став швейцарський лижний акробат Ное Рот (131.58), а "бронзу" виборов ще один китайський спортсмен – Лі Тяньма (123.93).

Чемпіон Пекіна-2022 Ці Гуанпу не зміг поборотися за п'єдестал та завершив змагання на 6 місці.

Олімпійські ігри 2026. Лижна акробатика, чоловіки. Суперфінал

1. Сіньді Ван (Китай) – 132.60

2. Ное Рот (Швейцарія) – 131.58

3. Лі Тяньма (Китай) – 123.93

4. Сунь Цзясюй (Китай) – 123.42

5. Пірмін Вернер (Швейцарія) – 99.32

6. Ці Гуанпу (Китай) – 81.00

Зазначимо, що до суперфіналу не зумів пробитися українець Олександр Окіпнюк, який посів підсумкове 10 місце. Ще троє представників України, в тому числі медальна надія Дмитро Котовський, не змогли пройти кваліфікаційний відбір.

Нагадаємо, що на минулих Олімпійських іграх в Пекіні-2022 Олександр Абраменко здобув для України єдину медаль, завоювавши "срібло" у лижній акробатиці. Олімпійським чемпіоном тоді став китаєць Цу Гуанпу, а "бронзу" виборов спортсмен без прапора Ілля Буров.

Слідкуйте за найцікавішими подіями чотирнадцятого змагального дня в текстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.