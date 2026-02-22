Визначились призери ОІ-2026 з бобслею у четвірках серед чоловіків
У неділю, 22 лютого, на Олімпійських іграх-2026 розіграли комплект нагород у бобслеї-четвірках серед чоловіків.
Весь п'єдестал пошани міг залишитися за німцями, проте в останній спробі швейцарці змогли цьому завадити.
Чемпіоном став пілот Йоганнес Лохнер, "срібло" залишилось за четвіркою на чолі з Франческо Фрідріхом, а "бронза" дісталась команді Міхаеля Фогта.
Четвірки, чоловіки
22 лютого, підсумкові результати
1. Йоганнес Лохнер, Торстен Маргіс, Йорн Венцель, Георг Флайшгауер (Німеччина) 3:37.57
2. Франческо Фрідріх, Маттіас Зоммер, Александр Шюллер, Фелікс Штрауб (Німеччина) 3:38.14
3. Міхаель Фогт, Андреас Гаас, Амаду Давід Ндіає, Маріо Ебергард (Швейцарія) 3:38.64
Нагадаємо, що раніше німці Лохнер і Флейшгауер стали олімпійськими чемпіонами з бобслею у двійках.
За найцікавішими подіями останнього змагального дня Олімпійських ігор 2026 стежте у текстовій онлайн-трансляції.