Визначились призери ОІ-2026 з бобслею у четвірках серед чоловіків

У неділю, 22 лютого, на Олімпійських іграх-2026 розіграли комплект нагород у бобслеї-четвірках серед чоловіків.

Весь п'єдестал пошани міг залишитися за німцями, проте в останній спробі швейцарці змогли цьому завадити.

Чемпіоном став пілот Йоганнес Лохнер, "срібло" залишилось за четвіркою на чолі з Франческо Фрідріхом, а "бронза" дісталась команді Міхаеля Фогта.

Олімпійські ігри-2026. Бобслей

Четвірки, чоловіки

22 лютого, підсумкові результати

1. Йоганнес Лохнер, Торстен Маргіс, Йорн Венцель, Георг Флайшгауер (Німеччина) 3:37.57

2. Франческо Фрідріх, Маттіас Зоммер, Александр Шюллер, Фелікс Штрауб (Німеччина) 3:38.14

3. Міхаель Фогт, Андреас Гаас, Амаду Давід Ндіає, Маріо Ебергард (Швейцарія) 3:38.64

Нагадаємо, що раніше німці Лохнер і Флейшгауер стали олімпійськими чемпіонами з бобслею у двійках.

За найцікавішими подіями останнього змагального дня Олімпійських ігор 2026 стежте у текстовій онлайн-трансляції.