Жіноча збірна Швеції з керлінгу виборола вольову перемогу над Швейцарією у фіналі ОІ-2026

На зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані завершився жіночий турнір з керлінгу. У фінальному протистоянні за золоті нагороди зійшлися національні збірні Швейцарії та Швеції.

Звання олімпійських чемпіонок здобула команда Швеції. Вирішальний матч завершився на їхню користь у напруженій боротьбі із рахунком 6:5. Відповідно, збірна Швейцарії стала володарем "срібла".

Олімпійські ігри-2026. Керлінг, жінки

Підсумкові результати турніру:

🥇 Швеція 🥈 Швейцарія 🥉 Канада

Зазначимо, що обидві збірні мають дуже різну історію успіхів на Олімпіадах. Жіноча команда Швеції є однією з найтитулованіших: у їхньому доробку вже було три золоті медалі (2006, 2010, 2018), одне "срібло" (2014) та дві "бронзи" (1998, 2022).

Натомість збірна Швейцарії до цього фіналу ще жодного разу в історії не вигравала олімпійське "золото", а їхнім найвищим досягненням залишалися дві срібні нагороди, здобуті на Іграх 2002 та 2006 років.

Нагадаємо, що бронзову медаль жіночого турніру з керлінгу напередодні здобула збірна Канади, яка в матчі за третє місце впевнено переграла команду США з рахунком 10:7.

Слідкуйте за найцікавішими подіями останнього змагального дня ОІ-2026 в текстовому онлайні на "Чемпіоні".