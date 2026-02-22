Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Жіноча збірна Швеції з керлінгу виборола вольову перемогу над Швейцарією у фіналі ОІ-2026

Микола Літвінов — 22 лютого 2026, 14:48
Жіноча збірна Швеції з керлінгу виборола вольову перемогу над Швейцарією у фіналі ОІ-2026

На зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані завершився жіночий турнір з керлінгу. У фінальному протистоянні за золоті нагороди зійшлися національні збірні Швейцарії та Швеції.

Звання олімпійських чемпіонок здобула команда Швеції. Вирішальний матч завершився на їхню користь у напруженій боротьбі із рахунком 6:5. Відповідно, збірна Швейцарії стала володарем "срібла".

Олімпійські ігри-2026. Керлінг, жінки

Підсумкові результати турніру:

  1. 🥇 Швеція
  2. 🥈 Швейцарія
  3. 🥉 Канада

Зазначимо, що обидві збірні мають дуже різну історію успіхів на Олімпіадах. Жіноча команда Швеції є однією з найтитулованіших: у їхньому доробку вже було три золоті медалі (2006, 2010, 2018), одне "срібло" (2014) та дві "бронзи" (1998, 2022).

Натомість збірна Швейцарії до цього фіналу ще жодного разу в історії не вигравала олімпійське "золото", а їхнім найвищим досягненням залишалися дві срібні нагороди, здобуті на Іграх 2002 та 2006 років.

Нагадаємо, що бронзову медаль жіночого турніру з керлінгу напередодні здобула збірна Канади, яка в матчі за третє місце впевнено переграла команду США з рахунком 10:7.

Слідкуйте за найцікавішими подіями останнього змагального дня ОІ-2026 в текстовому онлайні на "Чемпіоні".

Читайте також :
Відео Фото Керлінг – "шахи на льоду": придумали шотландці у Середньовіччі, а дебютував на Олімпійських іграх у 1998-му
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026

Олімпійські ігри 2026

Лідер збірної Канади пропустить фінальний матч Олімпіади-2026 проти США
Російську лижницю дискваліфікували в марафоні Олімпіади-2026
Визначились призери ОІ-2026 з бобслею у четвірках серед чоловіків
Андерссон завоювала золото Олімпіади-2026 у марафоні
Гутцайт розповів, які призові отримав за золото Олімпіади-1992

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік