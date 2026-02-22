Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Андерссон завоювала золото Олімпіади-2026 у марафоні

Олег Дідух — 22 лютого 2026, 13:18
Андерссон завоювала золото Олімпіади-2026 у марафоні
Ебба Андерссон
Getty Images

Заключний комплект нагород зимових Олімпійських ігор 2026 року в лижних гонках був розіграний у жіночому марафоні на 50 км класикою. Перемогу здобула шведка Ебба Андерссон, яка більш ніж на дві хвилини випередила норвежку Хейді Венг. Бронзу несподівано завоювала швейцарка Надя Келін.

Для Андерссон це перше олімпійське золото в кар'єрі. У її колекції також є чотири срібла та одна бронза. Минулого тижня Ебба стала антигероєм естафети: два її падіння позбавили Швецію ймовірного золота.

Збірна України в цьому виді програми представлена не була. На старт мала вийти Анастасія Нікон, проте вона захворіла, як і такі зірки, як Фріда Карлссон і Йонна Сундлінг.

Підсумкові результати:

Напередодні в чоловічому марафоні золото завоював Йоханнес Клебо.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Лижні перегони Ебба Андерссон

Олімпійські ігри 2026

Гутцайт розповів, які призові отримав за золото Олімпіади-1992
Третя медаль на Олімпіаді-2026: китайська фрістайлістка Гу завоювала "золото" у хафпайпі
"Я мусила його кимось захистити": тренерка чоловічої збірної України з біатлону пояснила вибір складу в естафеті на OI-2026
Вірер, Гу, Лердам та інші: найгарячіші спортсменки Олімпіади-2026
Олімпіада-2026. 22 лютого. Онлайн-трансляція останнього дня

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік