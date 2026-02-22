Андерссон завоювала золото Олімпіади-2026 у марафоні

Заключний комплект нагород зимових Олімпійських ігор 2026 року в лижних гонках був розіграний у жіночому марафоні на 50 км класикою. Перемогу здобула шведка Ебба Андерссон, яка більш ніж на дві хвилини випередила норвежку Хейді Венг. Бронзу несподівано завоювала швейцарка Надя Келін.

Для Андерссон це перше олімпійське золото в кар'єрі. У її колекції також є чотири срібла та одна бронза. Минулого тижня Ебба стала антигероєм естафети: два її падіння позбавили Швецію ймовірного золота.

Збірна України в цьому виді програми представлена не була. На старт мала вийти Анастасія Нікон, проте вона захворіла, як і такі зірки, як Фріда Карлссон і Йонна Сундлінг.

Підсумкові результати:

Напередодні в чоловічому марафоні золото завоював Йоханнес Клебо.