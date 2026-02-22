Третя медаль на Олімпіаді-2026: китайська фрістайлістка Гу завоювала "золото" у хафпайпі

В останній день Олімпійських ігор-2026 (22 лютого) було розіграно комплект нагороди у фрістайлі (дисципліна хафпайп) серед жінок.

Змагання повинні були відбутись у суботу, 21 лютого, але були перенесені через сильний снігопад.

За підсумками першої спроби найкращий результат продемонструвала британця Зої Аткін – 90.50. Натомість одна з головних зірок цього фіналу Ейлін Гу з Китаю, яка вже має у своєму доробку два "срібла" Ігор-2026 (у слоупстайлі та біг-ейрі) стала лише восьмою (30.00).

Натомість у другому рані китаянка очолила змагання із результатом 94.00 бала. За її спиною розмістилась партнерка по команді Лі Фанхуей, а друга спроба була невдалою для британської фрістайлістки Аткін, яка опустилась на третє місце після другого рану.

У третьому рані обидві китаянки Гу та Фанхуей покращили результати 94.75 та 93.00 відповідно. Аткін за останню спробу отримала 92.60.

Олімпійською чемпіонкою у хафпайпі стала Ейлін Гу. Для неї це "золото" стало третім у кар'єрі та другим саме у хафпайпі. Загалом ця медаль є вже шостою для неї в історії Олімпійських ігор.

Олімпійські ігри-2026. Фрістайл Хафпайп, жінки