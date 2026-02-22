Норвегія та Італія побили рекорди, Україна – з нулем: підсумки медального заліку Олімпіади-2026

На землях Північної Італії відгриміли XXV зимові Олімпійські ігри, попереду на нас очікує лише помпезна церемонія закриття і прощання із "білою" Олімпіадою на 4 роки.

Атлети (близько 3000) з 85 країн світу боролися за 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Підбиваємо підсумки медального заліку, розповівши про найцікавіше, що пов'язане з нагородами на цих Іграх.

Збірна Норвегії – абсолютний рекордсмен

Ми могли дуже довго перелічувати рекорди Йоханнеса Клебо, але тут не про нього. Норвежці, які були головними фаворитами загального заліку напередодні змагань, не просто виправдали очікування, а й стрибнули вище голови.

Норвезькі атлети побили відразу два рекорди медального заліку на зимових Олімпіадах – найбільша кількість золотих нагород та найбільша кількість медалей загалом.

У 2022-му Норвегія мала в своєму доробку 16 золотих медалей – з Італії до скандинавської країни поїде 18 нагород найвищого ґатунку.

А ось рекорд за загальною кількістю медалей норвежці ставили у 2018, коли мали 39 нагород. У 2026 цей показник вдалось покращити до 41.

Національні звитяги господарів Ігор

Збірна Італії також порадувала місцевих уболівальників, на відміну від змагань у Турині-2006, тут італійці зуміли значно покращити свій національний рекорд.

Відразу 10 золотих і 30 загалом медалей! Раніше найкращим показником Італії було 20 медалей у Ліллегаммері-1994, 7 з яких золотих.

Окремо варто згадати про Аріанну Фонтану, легендарна шорт-трекістка додала до свого й так вражаючого доробку ще 2 нагороди (золото та срібло), що зробило її другою найтитулованішою жінкою на зимових ОІ, та найуспішнішою олімпійською атлеткою в історії Італії – 14 медалей Фонтани допомогли їй обійти легендарного фехтувальника Едоардо Маньяротті.

Нідерланди – найшвидші на ковзанах

Шорт-трек та ковзанярський спорт завжди асоціювався з Нідерландами, але цього року "помаранчеві" зуміли здійснити справжній прорив.

Завдяки лише цим двом видам спорту нідерландці побили національний рекорд, завершивши Олімпійські ігри на третьому місці в медальному заліку!

5 золотих медалей в шорт-треку і 5 в ковзанярському спорті, а ще 7 "срібла" та 3 "бронзи" принесли невеликій країні з населенням менше ніж 20 млн людей топ-3 загального заліку ОІ-2026. Раніше найкращим результатом Нідерландів було 4 місце на змаганнях у японському Саппоро в 1972 році.

Одним з героїв нідерландської збірної став Єнс вант Ваут, який завоював 3 золотих нагороди та одну "бронзу".

Перша медаль в історії Південної Америки

Збірна Бразилії тріумфувала на Олімпійських іграх. Звучить як нісенітниця, але в цього "явища" є ім'я – Лукас Бротен. Колишній норвезький гірськолижник через конфлікт з місцевою федерацією почав представляти Бразилію (його мама народилась у Сан-Паулу) і як представляти!

Золото Бротена в гігантському слаломі стало не просто історичним для Бразилії, ця медаль стала першою для Південної Америки! Хто б міг подумати, що Бразилія обійде Україну в медальному заліку зимових Олімпійських ігор.

Збірна України з найгіршим результатом у історії

Українські спортсмени на Іграх-2026 не здобули жодної нагороди. Це звичайно для нас не вперше. Раніше таке вже ставалося у 2002 та 2010 роках.

Проте в Солт-Лейку та Ванкувері найкращими результатами українських атлетів ставали п'яті місця. Цього ж разу найвищою сходинкою стала шоста – у командному фрістайлі та в естафеті по санному спорту.

Чимало було надій на фрістайлістів, але Дмитро Котовський так і не зумів приземлити свої стрибки у кваліфікаціях, у біатлоні найкращим результатом у індивідуальних гонках стало 10 місце Віталія Мандзина в масстарті.

Найбільша ж увага на цій Олімпіаді була прикута не до спортивних досягнень українців, а до конфлікту, що стався між Владиславом Гераскевичем та МОК через "шолом пам'яті", який заборонили організатори змагань.

Коротко про інших

Друге місце в загальному заліку посіла збірна США. 32 медалі, 12 золотих і перемоги в обох хокейних фіналах над Канадою підсолодили американським уболівальникам перегляд Ігор-2026.

Чимало експертів та вболівальників очікувала більшого від збірної Німеччини, їм прогнозували місце в першій трійці, однак всього 8 золотих медалей (найгірший показник з 1976 року), 26 нагород загалом і 5 місце в загальному заліку зуміли здобути німецькі атлети.

У десятці найкращих також опинились збірні Франції, Швеції, Швейцарії, Австрії та Японії.

А ось Канада, яку багато хто очікував побачити в п'ятірці, завершила Олімпіаду лише 11-ю і навіть у фіналах хокейних змагань "кленові листки" двічі поступились збірній США.

Збірна Грузії здобула першу в історії медаль на зимових Олімпійських іграх. Срібло в довільній програмі в змаганнях з фігурного катання серед спортивних пар здобули Анастасія Метьолкіна та Лука Берулава.

Віктор Гальд Торуп приніс збірній Данії першу з 1998 медаль на "білій" Олімпіаді. У фіналі масстарту з ковзанярського спорту данець завоював срібну нагороду.

Перші за 20 років медалі здобули представники Болгарії. Біатлоністка Лора Христова та сноубордист Тарвел Замфиров принесли для своєї країни 2 бронзи.

Медальний залік Олімпійських ігор-2026