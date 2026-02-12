Пам’ять не може бути порушенням: дискваліфікація Гераскевича – вирок для людяності МОК

Редакція Champion.com.ua підтримує Владислава Гераскевича. Те, що він хотів вийти на олімпійський старт у "шоломі пам'яті" – це не про політику і не про протест заради протесту. Це про наших загиблих спортсменів. Про друзів, партнерів по збірній і людей, які мріяли про Олімпіади, а натомість віддали життя на війні з Росією.

Для нас ця історія – не лише про правила чи формальності. Вона про пам'ять. Про людей, яких ми втратили. Про українських спортсменів, які були частиною олімпійської родини й більше ніколи не вийдуть на старт.

Бажання Владислава вшанувати їх – не виклик і не провокація. Це людський жест. Це біль і повага, які він хотів донести світові.

Олімпійський рух говорить про гідність, повагу та солідарність. Саме ці цінності й відстоював Владислав. Він вийшов не проти спорту – він вийшов за пам'ять.

Ми підтримуємо його рішення боротися за своє ім'я в Спортивному арбітражному суді. Бо йдеться не лише про один старт чи одну Олімпіаду. Йдеться про право спортсмена залишатися людиною – навіть у найжорсткіших рамках регламентів.

Ми солідарні з Владиславом, його родиною та всією українською спортивною спільнотою. Пам'ять не може бути порушенням. Гідність не має бути предметом торгу.

Слава Україні!