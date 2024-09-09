Відбулася церемонія закриття Паралімпійських ігор-2024 у Парижі

У Парижі, Франція, відбулася церемонія закриття XVII літніх Паралімпійських ігор.

Прапороносцями України були плавці Олександр Комаров та Олена Федота-Ісаєва. Зазначимо, що 38-річна харків'янка також несла прапор на церемонії відкриття Ігор у Парижі.

На Іграх-2024 Комаров приніс Україні дві особисті медалі, та одну у складі збірної України. 36-річний спортсмен з паралімпійським рекордом здобув золото у плаванні на 100 метрів вільним стилем у класі S5. У складі української команди отримав бронзу в естафеті 4х50 метрів комплексним стилем у плаванні, і ще одну бронзову нагороду виборов у плаванні на 200 метрів вільним стилем.

Федота-Ісаєва здобула бронзу в одиночній шпазі та виграла бронзовий фінал у шаблі. Також 38-річна фехтувальниця стала срібною призеркою командних змагань у шпазі.

Під час церемонії відбулася передача паралімпійського прапора меру Лос-Анджелеса Карен Басс. Американське місто прийматиме наступну літню Паралімпіаду через чотири роки.

From Paris to Los Angeles with love ❤️🤍💙



Handing over of the Paralympic Flag to Karen Bass, Mayor of Los Angeles 🇺🇸 #Paralympics | #Paris2024 | #LA2028 pic.twitter.com/bfhNChXMRC — Paralympic Games (@Paralympics) September 8, 2024

Нагадаємо, що всього українці виграли 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові, посівши сьоме місце в загальному заліку. Майже половина спортсменів, а саме 65, повертаються додому не з порожніми руками, адже здобули як мінімум одну нагороду.

Зазначимо, що за загальною кількістю медалей Україна продемонструвала найгірший результат з 2008 року.