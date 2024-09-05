🥉 Збірна України здобула бронзу в естафеті на Паралімпіаді-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, відбулась естафета 4х50 метрів комплексним стилем.

Українці складом Ярослав Семененко, Анна Гонтар, Олександр Комаров та Ірина Пойда показали третій час 2:31.53 хв та виборола бронзу

Перемогу здобула команда Китаю, яка встановила новий світовий рекорд 2:24.83 хв. Срібло у команди США.

Плавання. комплексний стиль, 4х50

1. 🥇 Китай — 2:24.83

2. 🥈 США — 2:31.01

3. 🥉 Україна — 2:31.53

Раніше Данило Чуфаров став бронзовим призером Ігор у плаванні на 100 метрів брасом (клас SB11).

За всіма найважливішими подіями восьмого дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити у текстовій трансляції Чемпіона.