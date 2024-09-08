Всі медалісти України на Паралімпійських іграх 2024

У французькому Парижі з 28 серпня по 8 вересня проходили Паралімпійські ігри 2024, на яких Україна була представлена 140 спортсменами в 17 видах спорту.

Усього українці виграли 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові. Майже половина спортсменів, а саме 65, повертаються додому не з порожніми руками, адже здобули як мінімум одну нагороду.

При цьому одразу 20 українських паралімпійців стали мультимедалістами Парижа-2024. Однак важливо пам'ятати, що далеко не у всіх видах спорту є можливість виграти більше однієї нагороди.

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Найбільше разів на п'єдестал пошани наші паралімпійці традиційно підіймалися в плаванні (40) та легкій атлетиці (19), причому в десяти випадках на подіумі було подвійне українське представництво. Крім того, вперше в історії наша збірна стала призером Ігор у голболі.

Наймолодшою призеркою стала 16-річна плавчиня Вероніка Коржова, а найстаршою — легкоатлетка Оксана Зубковська, яка в 43 роки виграла п'яте в кар'єрі золото Паралімпійських ігор у стрибках у довжину.

Чемпіон зібрав для вас усіх українських медалістів в одному матеріалі.

Андрій Трусов, 24 роки, плавання, клас S7

Андрій Трусов Getty images

🥇 50 метрів вільним стилем

🥇 50 метрів батерфляєм

🥈 200 метрів комплексним стилем

🥈 400 метрів вільним стилем

🥈 100 метрів на спині

Ярослав Денисенко, 32 роки, плавання, клас S12

Ярослав Денисенко Getty Images

🥇 100 метрів вільним стилем

🥇 мікст, естафета 4х100 метрів, вільний стиль, 49 очок

🥉 100 метрів на спині

Ігор Цвєтов, 30 років, легка атлетика, клас T35

Ігор Цвєтов Getty Images

🥇 біг на 100 метрів

🥇 біг на 200 метрів

Денис Остапченко, 23 роки, плавання, клас S3

Денис Остапченко Getty Images

🥇 50 метрів на спині

🥈 50 метрів вільним стилем

🥈 200 метрів вільним стилем

🥉 естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок

Ганна Стеценко, 32 роки, плавання, клас S12

Ганна Стеценко Getty Images

🥇 мікст, естафета 4х100 метрів, вільний стиль, 49 очок

🥈 100 метрів на спині

🥈 100 метрів вільним стилем

🥉 400 метрів вільним стилем

Єгор Дементьєв, 37 років, велоспорт/велотрек, клас С5

Єгор Дементьєв Getty Images

🥇 шосейна групова гонка

🥈 індивідуальний персьют, 4000 метрів

Наталія Кобзар, 24 роки, легка атлетика, клас Т37

Наталія Кобзар Getty Images

🥇 біг на 400 метрів

🥈 біг на 200 метрів

Олександр Комаров, 36 років, плавання, клас S5

Олександр Комаров Getty Images

🥇 100 метрів вільним стилем

🥉 200 метрів вільним стилем

🥉 естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок

Марина Піддубна, 26 років, плавання, клас S11

Марина Піддубна Getty Images

🥇 мікст, естафета 4х100 метрів, вільний стиль, 49 очок

🥉 50 метрів вільним стилем

Олексій Вірченко, 23 роки, плавання, клас S13

Олексій Вірченко Getty Images

🥇 мікст, естафета 4х100 метрів, вільний стиль, 49 очок

🥉 50 метрів вільним стилем

Віктор Дідух, 37 років, настільний теніс, клас MS8

Віктор Дідух Суспільне

🥇 одиночний турнір

🥉 мікст, парний турнір

Оксана Зубковська, 43 роки, легка атлетика, клас T12

Оксана Зубковська Getty Images

🥇 стрибки в довжину

Михайло Сербін, 20 років, плавання, клас S11

Михайло Сербін Getty Images

🥇 100 метрів на спині

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Юрій Шенгур, 21 рік, плавання, клас S7

Юрій Шенгур Getty Images

🥇 100 метрів на спині

Юлія Шуляр, 27 років, легка атлетика, клас Т20

Юлія Шуляр Getty Images

🥇 біг на 400 метрів

Олександр Яровий, 25 років, легка атлетика, клас F20

Олександр Яровий Getty images

🥇 штовхання ядра

Анастасія Москаленко, 24 роки, легка атлетика, клас F32

Анастасія Москаленко Getty Images

🥇 штовхання ядра

Марія Помазан, 35 років, легка атлетика, клас F35

Марія Помазан invasport.org.ua

🥇 штовхання ядра

Наталія Ніколайчик, 37 років, дзюдо, клас J1

Наталія Ніколайчик Getty Images

🥇 до 48 кг

Анастасія Гарник, 28 років, дзюдо, клас J1

Анастасія Гарник rivne1.tv

🥇 понад 70 кг,

Олександр Назаренко, 38 років, дзюдо, клас J2

Олександр Назаренко International judo federation

🥇 до 90 кг

Владислав Єпіфанов, 25 років, веслування на байдарках і каное, клас VL3

Владислав Єпіфанов Instagram

🥇 каное-одиночка, 200 метрів

Данило Чуфаров, 35 років, плавання, клас S11/SB11

Данило Чуфаров Instagram

🥈 200 метрів комплексним стилем

🥈 100 метрів батерфляєм

🥉 100 метрів на спині

🥉 100 метрів брасом

Ірина Пойда, 26 років, плавання, клас S5

Ірина Пойда Instagram

🥈 200 метрів вільним стилем

🥈 100 метрів вільним стилем

🥉 естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок

Олена Федота-Ісаєва, 38 років, фехтування на колісних кріслах, категорія В

Олена Федота-Ісаєва Getty Images

🥈 шпага, командний турнір

🥉 шабля, одиночний турнір

🥉 шпага, одиночний турнір

Антон Коль, 34 роки, плавання, клас S1

Антон Коль Getty Images

🥈 100 метрів на спині

🥉 50 метрів на спині

Ігор Німченко, 26 років, плавання, клас S10/SM10

Ігор Німченко Getty Images

🥈 100 метрів батерфляєм

🥉 200 метрів комплексним стилем

Оксана Ботурчук, 39 років, легка атлетика, клас T12

Оксана Ботурчук разом із гайдом Микитою Барабановим Getty Images

🥈 біг на 100 метрів

🥉 біг на 400 метрів

Владислав Білий, 26 років, легка атлетика, клас F38

Владислав Білий Getty Images

🥈 метання списа

Володимир Пономаренко, 31 рік, легка атлетика, клас F12

Володимир Пономаренко (зліва) та ще один українець Роман Данилюк (праворуч) Getty Images

🥈 штовхання ядра

Роман Полянський, 38 років, академічне веслування, клас PR1

Роман Полянський Федерація академічного веслування України

🥈 парна одиночка, 2000 метрів

Ілля Яременко, 27 років, плавання, клас S13

Ілля Яременко Instagram

🥈 50 метрів вільним стилем

Марія Шпатківська, 24 роки, легка атлетика, клас F46

Марія Шпатківська Федерація легкої атлетики України

🥈 штовхання ядра

Максим Веракса, 40 років, плавання, клас S12

Максим Веракса Getty Images

🥈 100 метрів вільним стилем

Людмила Даниліна, 38 років, легка атлетика, клас T20

Людмила Даниліна Getty images

🥈 біг на 1500 метрів

Марина Литовченко, 33 роки, настільний теніс, клас WS6

Марина Литовченко Instagram

🥈 одиночний турнір

Марина Мажула, 41 рік, веслування на байдарках і каное, клас KL1

Марина Мажула Федерація каное України

🥈 байдарка-одиночка, 200 метрів

Антон Крюков, 36 років, паверліфтинг

Антон Крюков 0629.com.ua

🥈 понад 107 кг

Євгенія Бреус, 41 рік, фехтування на колісних кріслах, категорія А

Євгенія Бреус ФХУ

🥈 шпага, командний турнір

Надія Дьолог, 38 років, фехтування на колісних кріслах, категорія В

Надія Дьолог Instagram

🥈 шпага, командний турнір

Наталія Морквич, 32 роки, фехтування на колісних кріслах, категорія А

Наталія Морквич Instagram

🥈 шпага, командний турнір

Родіон Жигалін, 39 років, голбол

🥈 чоловічий командний турнір

Василь Олійник, 28 років, голбол

🥈 чоловічий командний турнір

Федір Сидоренко, 24 роки, голбол

🥈 чоловічий командний турнір

Збірна України з голболу IBSA Goalball

Антон Стрельчик, 32 роки, голбол

🥈 чоловічий командний турнір

Олександр Топорков, 33 роки, голбол

🥈 чоловічий командний турнір

Євгеній Циганенко, 33 роки, голбол

🥈 чоловічий командний турнір

Ганна Гонтар, 20 років, плавання, клас S6/SB5

Ганна Гонтар chmnu.edu.ua

🥉 50 метрів вільним стилем

🥉 100 метрів брасом

🥉 естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок

Євгеній Богодайко, 30 років, плавання, клас SM7/SB6

Євген Богодайко Getty Images

🥉 200 метрів комплексним стилем

🥉 100 метрів брасом

Сергій Паламарчук, 35 років, плавання, клас S3

Сергій Паламарчук Instagram

🥉 50 метрів на спині

🥉 200 метрів вільним стилем

Ірина Шинкарьова, 19 років, настільний теніс, клас XD17

Ірина Шинкарьова та Віктор Дідух Getty Images

🥉 мікст, парний турнір

Роман Данилюк, 31 рік, легка атлетика, клас F12

Роман Данилюк Інваспорт Черкаси

🥉 штовхання ядра

Артем Колінько, 40 років, боча, клас BC4

Артем Колінько Суспільне Спорт

🥉 одиночний турнір

Данило Семенихін, 20 років, плавання, клас SB5

Данило Семенихін Instagram

🥉 100 метрів брасом

Олександр Литвиненко, 34 роки, легка атлетика, клас Т36

Олександр Литвиненко Getty Images

🥉 стрибки у довжину

Зоя Овсій, 30 років, легка атлетика, клас F51

Зоя Овсій Getty Images

🥉 метання диска

Максим Коваль, 26 років, легка атлетика, клас F20

Максим Коваль Florent.Perville

🥉 штовхання ядра

Павло Баль, 38 років, велоспорт, клас H5

Павло Баль Facebook

🥉 групова гонка

Анжела Гаврисюк, 26 років, дзюдо, клас J1

Анжела Гаврисюк Федерація дзюдо України

🥉 до 57 кг

Давид Хорава, 36 років, дзюдо, J2

Давид Хорава (у білому) International judo

🥉 до 60 кг

Ярослав Семененко, 37 років, плавання, клас S5

Ярослав Семененко Getty Images

🥉 естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок

Вероніка Коржова, 16 років, плавання, клас SB6

Вероніка Коржова Instagram

🥉 естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок

Максим Ніколенко, 31 рік, настільний теніс, клас MS8

Максим Ніколенко Суспільне

🥉 одиночний турнір

Микола Синюк, 36 років, веслування на байдарках і каное, клас KL2

Микола Синюк ukraine-canoe.org

🥉 байдарка-одиночка, 200 метрів

Юрій Бабинець, 29 років, паверліфтинг

Юрій Бабинець Центр фізичної культури і спорту для людей з інвалідністю "Інваспорт"

🥉 до 88 кг

Денис Шаховець, Чемпіон