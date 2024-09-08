Всі медалісти України на Паралімпійських іграх 2024
У французькому Парижі з 28 серпня по 8 вересня проходили Паралімпійські ігри 2024, на яких Україна була представлена 140 спортсменами в 17 видах спорту.
Усього українці виграли 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові. Майже половина спортсменів, а саме 65, повертаються додому не з порожніми руками, адже здобули як мінімум одну нагороду.
При цьому одразу 20 українських паралімпійців стали мультимедалістами Парижа-2024. Однак важливо пам'ятати, що далеко не у всіх видах спорту є можливість виграти більше однієї нагороди.
Найбільше разів на п'єдестал пошани наші паралімпійці традиційно підіймалися в плаванні (40) та легкій атлетиці (19), причому в десяти випадках на подіумі було подвійне українське представництво. Крім того, вперше в історії наша збірна стала призером Ігор у голболі.
Наймолодшою призеркою стала 16-річна плавчиня Вероніка Коржова, а найстаршою — легкоатлетка Оксана Зубковська, яка в 43 роки виграла п'яте в кар'єрі золото Паралімпійських ігор у стрибках у довжину.
Чемпіон зібрав для вас усіх українських медалістів в одному матеріалі.
Андрій Трусов, 24 роки, плавання, клас S7
- 🥇 50 метрів вільним стилем
- 🥇 50 метрів батерфляєм
- 🥈 200 метрів комплексним стилем
- 🥈 400 метрів вільним стилем
- 🥈 100 метрів на спині
Ярослав Денисенко, 32 роки, плавання, клас S12
- 🥇 100 метрів вільним стилем
- 🥇 мікст, естафета 4х100 метрів, вільний стиль, 49 очок
- 🥉 100 метрів на спині
Ігор Цвєтов, 30 років, легка атлетика, клас T35
- 🥇 біг на 100 метрів
- 🥇 біг на 200 метрів
Денис Остапченко, 23 роки, плавання, клас S3
- 🥇 50 метрів на спині
- 🥈 50 метрів вільним стилем
- 🥈 200 метрів вільним стилем
- 🥉 естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок
Ганна Стеценко, 32 роки, плавання, клас S12
- 🥇 мікст, естафета 4х100 метрів, вільний стиль, 49 очок
- 🥈 100 метрів на спині
- 🥈 100 метрів вільним стилем
- 🥉 400 метрів вільним стилем
Єгор Дементьєв, 37 років, велоспорт/велотрек, клас С5
- 🥇 шосейна групова гонка
- 🥈 індивідуальний персьют, 4000 метрів
Наталія Кобзар, 24 роки, легка атлетика, клас Т37
- 🥇 біг на 400 метрів
- 🥈 біг на 200 метрів
Олександр Комаров, 36 років, плавання, клас S5
- 🥇 100 метрів вільним стилем
- 🥉 200 метрів вільним стилем
- 🥉 естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок
Марина Піддубна, 26 років, плавання, клас S11
- 🥇 мікст, естафета 4х100 метрів, вільний стиль, 49 очок
- 🥉 50 метрів вільним стилем
Олексій Вірченко, 23 роки, плавання, клас S13
- 🥇 мікст, естафета 4х100 метрів, вільний стиль, 49 очок
- 🥉 50 метрів вільним стилем
Віктор Дідух, 37 років, настільний теніс, клас MS8
- 🥇 одиночний турнір
- 🥉 мікст, парний турнір
Оксана Зубковська, 43 роки, легка атлетика, клас T12
- 🥇 стрибки в довжину
Михайло Сербін, 20 років, плавання, клас S11
- 🥇 100 метрів на спині
Юрій Шенгур, 21 рік, плавання, клас S7
- 🥇 100 метрів на спині
Юлія Шуляр, 27 років, легка атлетика, клас Т20
- 🥇 біг на 400 метрів
Олександр Яровий, 25 років, легка атлетика, клас F20
- 🥇 штовхання ядра
Анастасія Москаленко, 24 роки, легка атлетика, клас F32
- 🥇 штовхання ядра
Марія Помазан, 35 років, легка атлетика, клас F35
- 🥇 штовхання ядра
Наталія Ніколайчик, 37 років, дзюдо, клас J1
- 🥇 до 48 кг
Анастасія Гарник, 28 років, дзюдо, клас J1
- 🥇 понад 70 кг,
Олександр Назаренко, 38 років, дзюдо, клас J2
- 🥇 до 90 кг
Владислав Єпіфанов, 25 років, веслування на байдарках і каное, клас VL3
- 🥇 каное-одиночка, 200 метрів
Данило Чуфаров, 35 років, плавання, клас S11/SB11
- 🥈 200 метрів комплексним стилем
- 🥈 100 метрів батерфляєм
- 🥉 100 метрів на спині
- 🥉 100 метрів брасом
Ірина Пойда, 26 років, плавання, клас S5
- 🥈 200 метрів вільним стилем
- 🥈 100 метрів вільним стилем
- 🥉 естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок
Олена Федота-Ісаєва, 38 років, фехтування на колісних кріслах, категорія В
- 🥈 шпага, командний турнір
- 🥉 шабля, одиночний турнір
- 🥉 шпага, одиночний турнір
Антон Коль, 34 роки, плавання, клас S1
- 🥈 100 метрів на спині
- 🥉 50 метрів на спині
Ігор Німченко, 26 років, плавання, клас S10/SM10
- 🥈 100 метрів батерфляєм
- 🥉 200 метрів комплексним стилем
Оксана Ботурчук, 39 років, легка атлетика, клас T12
- 🥈 біг на 100 метрів
- 🥉 біг на 400 метрів
Владислав Білий, 26 років, легка атлетика, клас F38
- 🥈 метання списа
Володимир Пономаренко, 31 рік, легка атлетика, клас F12
- 🥈 штовхання ядра
Роман Полянський, 38 років, академічне веслування, клас PR1
- 🥈 парна одиночка, 2000 метрів
Ілля Яременко, 27 років, плавання, клас S13
- 🥈 50 метрів вільним стилем
Марія Шпатківська, 24 роки, легка атлетика, клас F46
- 🥈 штовхання ядра
Максим Веракса, 40 років, плавання, клас S12
- 🥈 100 метрів вільним стилем
Людмила Даниліна, 38 років, легка атлетика, клас T20
- 🥈 біг на 1500 метрів
Марина Литовченко, 33 роки, настільний теніс, клас WS6
- 🥈 одиночний турнір
Марина Мажула, 41 рік, веслування на байдарках і каное, клас KL1
- 🥈 байдарка-одиночка, 200 метрів
Антон Крюков, 36 років, паверліфтинг
- 🥈 понад 107 кг
Євгенія Бреус, 41 рік, фехтування на колісних кріслах, категорія А
- 🥈 шпага, командний турнір
Надія Дьолог, 38 років, фехтування на колісних кріслах, категорія В
- 🥈 шпага, командний турнір
Наталія Морквич, 32 роки, фехтування на колісних кріслах, категорія А
- 🥈 шпага, командний турнір
Родіон Жигалін, 39 років, голбол
- 🥈 чоловічий командний турнір
Василь Олійник, 28 років, голбол
- 🥈 чоловічий командний турнір
Федір Сидоренко, 24 роки, голбол
- 🥈 чоловічий командний турнір
Антон Стрельчик, 32 роки, голбол
- 🥈 чоловічий командний турнір
Олександр Топорков, 33 роки, голбол
- 🥈 чоловічий командний турнір
Євгеній Циганенко, 33 роки, голбол
- 🥈 чоловічий командний турнір
Ганна Гонтар, 20 років, плавання, клас S6/SB5
- 🥉 50 метрів вільним стилем
- 🥉 100 метрів брасом
- 🥉 естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок
Євгеній Богодайко, 30 років, плавання, клас SM7/SB6
- 🥉 200 метрів комплексним стилем
- 🥉 100 метрів брасом
Сергій Паламарчук, 35 років, плавання, клас S3
- 🥉 50 метрів на спині
- 🥉 200 метрів вільним стилем
Ірина Шинкарьова, 19 років, настільний теніс, клас XD17
- 🥉 мікст, парний турнір
Роман Данилюк, 31 рік, легка атлетика, клас F12
- 🥉 штовхання ядра
Артем Колінько, 40 років, боча, клас BC4
- 🥉 одиночний турнір
Данило Семенихін, 20 років, плавання, клас SB5
- 🥉 100 метрів брасом
Олександр Литвиненко, 34 роки, легка атлетика, клас Т36
- 🥉 стрибки у довжину
Зоя Овсій, 30 років, легка атлетика, клас F51
- 🥉 метання диска
Максим Коваль, 26 років, легка атлетика, клас F20
- 🥉 штовхання ядра
Павло Баль, 38 років, велоспорт, клас H5
- 🥉 групова гонка
Анжела Гаврисюк, 26 років, дзюдо, клас J1
- 🥉 до 57 кг
Давид Хорава, 36 років, дзюдо, J2
- 🥉 до 60 кг
Ярослав Семененко, 37 років, плавання, клас S5
- 🥉 естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок
Вероніка Коржова, 16 років, плавання, клас SB6
- 🥉 естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок
Максим Ніколенко, 31 рік, настільний теніс, клас MS8
- 🥉 одиночний турнір
Микола Синюк, 36 років, веслування на байдарках і каное, клас KL2
- 🥉 байдарка-одиночка, 200 метрів
Юрій Бабинець, 29 років, паверліфтинг
- 🥉 до 88 кг
Денис Шаховець, Чемпіон