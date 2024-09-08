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Всі медалісти України на Паралімпійських іграх 2024

Денис Шаховець — 8 вересня, 23:00
Всі медалісти України на Паралімпійських іграх 2024

У французькому Парижі з 28 серпня по 8 вересня проходили Паралімпійські ігри 2024, на яких Україна була представлена 140 спортсменами в 17 видах спорту.

Усього українці виграли 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові. Майже половина спортсменів, а саме 65, повертаються додому не з порожніми руками, адже здобули як мінімум одну нагороду.

При цьому одразу 20 українських паралімпійців стали мультимедалістами Парижа-2024. Однак важливо пам'ятати, що далеко не у всіх видах спорту є можливість виграти більше однієї нагороди.

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Найбільше разів на п'єдестал пошани наші паралімпійці традиційно підіймалися в плаванні (40) та легкій атлетиці (19), причому в десяти випадках на подіумі було подвійне українське представництво. Крім того, вперше в історії наша збірна стала призером Ігор у голболі.

Наймолодшою призеркою стала 16-річна плавчиня Вероніка Коржова, а найстаршою — легкоатлетка Оксана Зубковська, яка в 43 роки виграла п'яте в кар'єрі золото Паралімпійських ігор у стрибках у довжину.

Чемпіон зібрав для вас усіх українських медалістів в одному матеріалі.

Андрій Трусов, 24 роки, плавання, клас S7

Андрій Трусов

Андрій Трусов

Getty images
  • 🥇 50 метрів вільним стилем
  • 🥇 50 метрів батерфляєм
  • 🥈 200 метрів комплексним стилем
  • 🥈 400 метрів вільним стилем
  • 🥈 100 метрів на спині

Ярослав Денисенко, 32 роки, плавання, клас S12

Ярослав Денисенко

Ярослав Денисенко

Getty Images
  • 🥇 100 метрів вільним стилем
  • 🥇 мікст, естафета 4х100 метрів, вільний стиль, 49 очок
  • 🥉 100 метрів на спині

Ігор Цвєтов, 30 років, легка атлетика, клас T35

Ігор Цвєтов

Ігор Цвєтов

Getty Images
  • 🥇 біг на 100 метрів
  • 🥇 біг на 200 метрів

Денис Остапченко, 23 роки, плавання, клас S3

Денис Остапченко

Денис Остапченко

Getty Images
  • 🥇 50 метрів на спині
  • 🥈 50 метрів вільним стилем
  • 🥈 200 метрів вільним стилем
  • 🥉 естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок

Ганна Стеценко, 32 роки, плавання, клас S12

Ганна Стеценко

Ганна Стеценко

Getty Images
  • 🥇 мікст, естафета 4х100 метрів, вільний стиль, 49 очок
  • 🥈 100 метрів на спині
  • 🥈 100 метрів вільним стилем
  • 🥉 400 метрів вільним стилем

Єгор Дементьєв, 37 років, велоспорт/велотрек, клас С5

Єгор Дементьєв

Єгор Дементьєв

Getty Images
  • 🥇 шосейна групова гонка
  • 🥈 індивідуальний персьют, 4000 метрів

Наталія Кобзар, 24 роки, легка атлетика, клас Т37

Наталія Кобзар

Наталія Кобзар

Getty Images
  • 🥇 біг на 400 метрів
  • 🥈 біг на 200 метрів

Олександр Комаров, 36 років, плавання, клас S5

Олександр Комаров

Олександр Комаров

Getty Images
  • 🥇 100 метрів вільним стилем
  • 🥉 200 метрів вільним стилем
  • 🥉 естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок

Марина Піддубна, 26 років, плавання, клас S11

Марина Піддубна

Марина Піддубна

Getty Images
  • 🥇 мікст, естафета 4х100 метрів, вільний стиль, 49 очок
  • 🥉 50 метрів вільним стилем

Олексій Вірченко, 23 роки, плавання, клас S13

Олексій Вірченко

Олексій Вірченко

Getty Images
  • 🥇 мікст, естафета 4х100 метрів, вільний стиль, 49 очок
  • 🥉 50 метрів вільним стилем

Віктор Дідух, 37 років, настільний теніс, клас MS8

Віктор Дідух

Віктор Дідух

Суспільне
  • 🥇 одиночний турнір
  • 🥉 мікст, парний турнір

Оксана Зубковська, 43 роки, легка атлетика, клас T12

Оксана Зубковська

Оксана Зубковська

Getty Images
  • 🥇 стрибки в довжину
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Михайло Сербін, 20 років, плавання, клас S11

Михайло Сербін

Михайло Сербін

Getty Images
  • 🥇 100 метрів на спині
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Юрій Шенгур, 21 рік, плавання, клас S7

Юрій Шенгур

Юрій Шенгур

Getty Images
  • 🥇 100 метрів на спині

Юлія Шуляр, 27 років, легка атлетика, клас Т20

Юлія Шуляр

Юлія Шуляр

Getty Images
  • 🥇 біг на 400 метрів

Олександр Яровий, 25 років, легка атлетика, клас F20

Олександр Яровий

Олександр Яровий

Getty images
  • 🥇 штовхання ядра

Анастасія Москаленко, 24 роки, легка атлетика, клас F32

Анастасія Москаленко

Анастасія Москаленко

Getty Images
  • 🥇 штовхання ядра

Марія Помазан, 35 років, легка атлетика, клас F35

Марія Помазан

Марія Помазан

invasport.org.ua
  • 🥇 штовхання ядра

Наталія Ніколайчик, 37 років, дзюдо, клас J1

Наталія Ніколайчик

Наталія Ніколайчик

Getty Images
  • 🥇 до 48 кг

Анастасія Гарник, 28 років, дзюдо, клас J1

Анастасія Гарник

Анастасія Гарник

rivne1.tv
  • 🥇 понад 70 кг,

Олександр Назаренко, 38 років, дзюдо, клас J2

Олександр Назаренко

Олександр Назаренко

International judo federation
  • 🥇 до 90 кг

Владислав Єпіфанов, 25 років, веслування на байдарках і каное, клас VL3

Владислав Єпіфанов

Владислав Єпіфанов

Instagram
  • 🥇 каное-одиночка, 200 метрів

Данило Чуфаров, 35 років, плавання, клас S11/SB11

Данило Чуфаров

Данило Чуфаров

Instagram
  • 🥈 200 метрів комплексним стилем
  • 🥈 100 метрів батерфляєм
  • 🥉 100 метрів на спині
  • 🥉 100 метрів брасом

Ірина Пойда, 26 років, плавання, клас S5

Ірина Пойда

Ірина Пойда

Instagram
  • 🥈 200 метрів вільним стилем
  • 🥈 100 метрів вільним стилем
  • 🥉 естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок

Олена Федота-Ісаєва, 38 років, фехтування на колісних кріслах, категорія В

Олена Федота-Ісаєва

Олена Федота-Ісаєва

Getty Images
  • 🥈 шпага, командний турнір
  • 🥉 шабля, одиночний турнір
  • 🥉 шпага, одиночний турнір

Антон Коль, 34 роки, плавання, клас S1

Антон Коль

Антон Коль

Getty Images
  • 🥈 100 метрів на спині
  • 🥉 50 метрів на спині

Ігор Німченко, 26 років, плавання, клас S10/SM10

Ігор Німченко

Ігор Німченко

Getty Images
  • 🥈 100 метрів батерфляєм
  • 🥉 200 метрів комплексним стилем

Оксана Ботурчук, 39 років, легка атлетика, клас T12

Оксана Ботурчук разом із гайдом Микитою Барабановим

Оксана Ботурчук разом із гайдом Микитою Барабановим

Getty Images
  • 🥈 біг на 100 метрів
  • 🥉 біг на 400 метрів
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Владислав Білий, 26 років, легка атлетика, клас F38

Владислав Білий

Владислав Білий

Getty Images
  • 🥈 метання списа

Володимир Пономаренко, 31 рік, легка атлетика, клас F12

Володимир Пономаренко (зліва) та ще один українець Роман Данилюк (праворуч)

Володимир Пономаренко (зліва) та ще один українець Роман Данилюк (праворуч)

Getty Images
  • 🥈 штовхання ядра

Роман Полянський, 38 років, академічне веслування, клас PR1

Роман Полянський

Роман Полянський

Федерація академічного веслування України
  • 🥈 парна одиночка, 2000 метрів

Ілля Яременко, 27 років, плавання, клас S13

Ілля Яременко

Ілля Яременко

Instagram
  • 🥈 50 метрів вільним стилем

Марія Шпатківська, 24 роки, легка атлетика, клас F46

Марія Шпатківська

Марія Шпатківська

Федерація легкої атлетики України
  • 🥈 штовхання ядра

Максим Веракса, 40 років, плавання, клас S12

Максим Веракса

Максим Веракса

Getty Images
  • 🥈 100 метрів вільним стилем

Людмила Даниліна, 38 років, легка атлетика, клас T20

Людмила Даниліна

Людмила Даниліна

Getty images
  • 🥈 біг на 1500 метрів

Марина Литовченко, 33 роки, настільний теніс, клас WS6

Марина Литовченко

Марина Литовченко

Instagram
  • 🥈 одиночний турнір

Марина Мажула, 41 рік, веслування на байдарках і каное, клас KL1

Марина Мажула

Марина Мажула

Федерація каное України
  • 🥈 байдарка-одиночка, 200 метрів

Антон Крюков, 36 років, паверліфтинг

Антон Крюков

Антон Крюков

0629.com.ua
  • 🥈 понад 107 кг

Євгенія Бреус, 41 рік, фехтування на колісних кріслах, категорія А

Євгенія Бреус

Євгенія Бреус

ФХУ
  • 🥈 шпага, командний турнір

Надія Дьолог, 38 років, фехтування на колісних кріслах, категорія В

Надія Дьолог

Надія Дьолог

Instagram
  • 🥈 шпага, командний турнір

Наталія Морквич, 32 роки, фехтування на колісних кріслах, категорія А

Наталія Морквич

Наталія Морквич

Instagram
  • 🥈 шпага, командний турнір

Родіон Жигалін, 39 років, голбол

  • 🥈 чоловічий командний турнір

Василь Олійник, 28 років, голбол

  • 🥈 чоловічий командний турнір

Федір Сидоренко, 24 роки, голбол

  • 🥈 чоловічий командний турнір
Збірна України з голболу

Збірна України з голболу

IBSA Goalball

Антон Стрельчик, 32 роки, голбол

  • 🥈 чоловічий командний турнір

Олександр Топорков, 33 роки, голбол

  • 🥈 чоловічий командний турнір

Євгеній Циганенко, 33 роки, голбол

  • 🥈 чоловічий командний турнір

Ганна Гонтар, 20 років, плавання, клас S6/SB5

Ганна Гонтар

Ганна Гонтар

chmnu.edu.ua
  • 🥉 50 метрів вільним стилем
  • 🥉 100 метрів брасом
  • 🥉 естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок

Євгеній Богодайко, 30 років, плавання, клас SM7/SB6

Євген Богодайко

Євген Богодайко

Getty Images
  • 🥉 200 метрів комплексним стилем
  • 🥉 100 метрів брасом

Сергій Паламарчук, 35 років, плавання, клас S3

Сергій Паламарчук

Сергій Паламарчук

Instagram
  • 🥉 50 метрів на спині
  • 🥉 200 метрів вільним стилем

Ірина Шинкарьова, 19 років, настільний теніс, клас XD17

Ірина Шинкарьова та Віктор Дідух

Ірина Шинкарьова та Віктор Дідух

Getty Images
  • 🥉 мікст, парний турнір

Роман Данилюк, 31 рік, легка атлетика, клас F12

Роман Данилюк

Роман Данилюк

Інваспорт Черкаси
  • 🥉 штовхання ядра

Артем Колінько, 40 років, боча, клас BC4

Артем Колінько

Артем Колінько

Суспільне Спорт
  • 🥉 одиночний турнір

Данило Семенихін, 20 років, плавання, клас SB5

Данило Семенихін

Данило Семенихін

Instagram
  • 🥉 100 метрів брасом

Олександр Литвиненко, 34 роки, легка атлетика, клас Т36

Олександр Литвиненко

Олександр Литвиненко

Getty Images
  • 🥉 стрибки у довжину

Зоя Овсій, 30 років, легка атлетика, клас F51

Зоя Овсій

Зоя Овсій

Getty Images
  • 🥉 метання диска

Максим Коваль, 26 років, легка атлетика, клас F20

Максим Коваль

Максим Коваль

Florent.Perville
  • 🥉 штовхання ядра

Павло Баль, 38 років, велоспорт, клас H5

Павло Баль

Павло Баль

Facebook
  • 🥉 групова гонка

Анжела Гаврисюк, 26 років, дзюдо, клас J1

Анжела Гаврисюк

Анжела Гаврисюк

Федерація дзюдо України
  • 🥉 до 57 кг

Давид Хорава, 36 років, дзюдо, J2

Давид Хорава (у білому)

Давид Хорава (у білому)

International judo
  • 🥉 до 60 кг

Ярослав Семененко, 37 років, плавання, клас S5

Ярослав Семененко

Ярослав Семененко

Getty Images
  • 🥉 естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок

Вероніка Коржова, 16 років, плавання, клас SB6

Вероніка Коржова

Вероніка Коржова

Instagram
  • 🥉 естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок

Максим Ніколенко, 31 рік, настільний теніс, клас MS8

Максим Ніколенко

Максим Ніколенко

Суспільне
  • 🥉 одиночний турнір

Микола Синюк, 36 років, веслування на байдарках і каное, клас KL2

Микола Синюк

Микола Синюк

ukraine-canoe.org
  • 🥉 байдарка-одиночка, 200 метрів

Юрій Бабинець, 29 років, паверліфтинг

Юрій Бабинець

Юрій Бабинець

Центр фізичної культури і спорту для людей з інвалідністю "Інваспорт"
  • 🥉 до 88 кг

Денис Шаховець, Чемпіон

Паралімпіада-2024 Паралімпійські ігри-2024 Україна на Паралімпіаді-2024