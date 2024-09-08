Україна завоювала найменше медалей на Паралімпіаді за 16 років

Українські спортсмени завершили виступи в межах Паралімпійських ігор-2024. 140 параатлетів змагалися у 17 видах спорту та зуміли завоювати 82 нагороди (22 золоті медалі, 28 срібних та 32 бронзові).

Найкращим серед українців став плавець Андрій Трусов, на рахунку якого 5 нагород (2 золота та 3 срібла). Також зауважимо, що саме у плаванні українські спортсмени здобули найбільше нагород – 40.

Андрій Трусов Getty Images

Україна посіла сьоме місце в медальному заліку, що є найгіршим результатом з 2000 року. У Сіднеї українці стали 35 в загальному заліку, завоюваши 3 золота та 37 медалей загалом.

Зазначимо, що за загальною кількістю медалей Україна продемонструвала найгірший результат з 2008 року. У Пекіні українські параатлети здобули 74 нагороди, зайнявши четверте місце в медальному заліку (24 золота).

Найкращим в історії результатом України на Паралімпійських іграх є виступ у Ріо-2016, коли українські спортсмени стали третіми в загальному заліку зі 117 медалями (41 золота, 37 срібних та 39 бронзових).

Результати України на Паралімпійсьих іграх

Атланта-1996

На першій для України Паралімпіаді 25 спортсменів змагалися в 5 видах спорту та завоювали 7 медалей (1 золоту, 4 срібних, 2 бронзових). 44 місце в медальному заліку.

Сідней-2000

У Австралії 67 параатлетів представляли Україну у 8 видах спорту. За загальним заліком українці стали 35-ми (3 золоті медалі, 20 срібних, 14 бронзових та 37 загалом).

Атени-2004

У грецькій столиці 88 спортсменів виступали в 9 видах спорту і посіли шосте місце в загальному заліку, завоювавши 24 золотих нагород, 12 срібних та 19 бронзових (55 всього).

Пекін-2008

У Китаї 124 параателта в 11 видах спорту представляли Україну та зуміли завоювати 74 медалі (24 золотих, 18 срібних, 32 бронзових), посівши четверте загальнокомандне місце.

Лондон-2012

У столиці Великої Британії представництво України складало 151 спортсмен у 13 видах спорту. Загалом українські спортсмени здобули 84 медалі (32 золотих, 24 срібних 28 бронзових) та посіли четверте місце в загальному заліку.

Ріо-де-Жанейро-2016

На найкращому для України турніру 169 параатлетів у 20 видах спорту здобули 117 нагород, з яких 41 золота, 37 срібних та 39 бронзових. Цей результат дозволив посісти третє місце в загальному заліку, обійшовши США всього на 1 медаль найвищого ґатунку та 2 загалом. Першими тоді стали китайці з 239 нагородами (107 золотих) та Велика Британія – 147 медалей загалом і 64 золота.

Токіо-2020

У японській столиці Україну представляли 143 спортсмени у 15 видах спорту. Українці здобули 98 медалей (24 золотих, 47 срібних та 27 бронзових) та посіли шосте місце в загальному заліку. Зазначимо, що Нідерланди в Токіо завоювали майже на 40 медалей менше загалом, проте мали на 1 золоту нагороду більше.

Париж-2024

У Парижі Україна стала п'ятою за загальною кількістю медалей, завоювавши 82 нагороди та сьомою в заліку з 22 золотими, 28 срібними та 32 бронзовими. Знову про себе дала нагадати збірна Нідерландів, яка попри дев'яте місце за загальною кількістю медалей (56) здобула аж 27 золотих нагород, тобто майже половина всіх призерів "помаранчевих" на Паралімпіаді-2024 є чемпіонами. Також Україну обійшла Італія, що має 24 медалі найвищого ґатунку та 71 загалом. Господарі змагань, Франція, розташувалася в заліку восьмою (75 медалей, з яких 19 золотих, 28 срібних та 28 бронзових).

Традиційно очолили загальнокомандний залік спортсмени з Китаю – 220 нагород, 94 золотих, 76 срібних та 50 бронзових. Другими стали представники Великої Британії (124 медалі, 49 золотих, 44 срібних та 31 бронзова). Трійку замкнули параатлети з США (105 медалй, 36 золотих, 42 срібних та 27 бронзових).