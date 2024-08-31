Паралімпіада-2024. День 3. Текстова трансляція

31 серпня, у третій змагальний день Паралімпійських ігор 2024, буде розіграно 49 комплектів медалей у семи видах спорту.

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У легкій атлетиці Володимир Пономаренко та Роман Данилюк, які виступають у класі F12, позмагаються за медалі в штовханні ядра, а в плаванні Антон Коль (клас S1) може розраховувати на нагороду на 50-метрівці на спині.

Крім того, настільні тенісисти Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова вже гарантували собі як мінімум бронзу у змішаному парному розряді класу XD17, сьогодні вони проведуть півфінальний матч.

Решта українських параатлетів мають подолати кваліфікаційні та попередні етапи на шляху до медальних фіналів.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію третього змагального дня Паралімпійських ігор 2024.