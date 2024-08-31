Паралімпійські ігри 2024. Розклад змагань українців на 31 серпня

31 серпня на Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Україна може поповнити медальну скарбничку новими нагородами, адже загалом у третій змагальний день буде розіграно 49 комплектів нагород.

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У легкій атлетиці Володимир Пономаренко та Роман Данилюк, які виступають у класі F12, позмагаються за медалі в штовханні ядра, а в плаванні Антон Коль (клас S1) може розраховувати на нагороду на 50-метрівці на спині.

Крім того, настільні тенісисти Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова вже гарантували собі як мінімум бронзу у змішаному парному розряді класу XD17, сьогодні вони проведуть півфінальний матч.

Решта українських параатлетів мають подолати кваліфікаційні та попередні етапи на шляху до медальних фіналів.

09:30. 🏸 Бадмінтон — жінки, особистий розряд, груповий етап, 2 тур (клас SL3). Оксана Козина — Квонітах Сьякурох

10:30. 🔫 Стрільба — чоловіки, пневматична гвинтівка, 10 м (клас SH1). Андрій Дорошенко

10:30. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 100 м на спині (клас S12). Роман Мичка, Дмитро Суханов, Ярослав Денисенко

10:38. 🏊‍♂️ Плавання — жінки, 100 м на спині (клас S12). Анна Стеценко

10:46. 🏊‍♂️ Чоловіки, 200 м вільним стилем (клас S14). Дмитро Ванзенко

10:50. 🏸 Бадмінтон — чоловіки, особистий розряд, груповий етап, 3 тур (клас SL3). Олександр Чирков — Даніель Безель (Велика Британія)

11:00. 🏓 Настільний теніс — змішані пари, півфінал (клас XD17). Віктор Дідух/Ірина Шинкарьова — Шуаі Жао/Жінгдін Мао (Китай)

🥇11:00. Легка атлетика — штовхання ядра, чоловіки (клас F12). Володимир Пономаренко, Роман Данилюк

11:06. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 100 м на спині (клас S8). Богдан Гриненко

11:23. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 400 м вільним стилем (клас S13). Кирило Гаращенко

11:37. 🏊‍♂️ Плавання — жінки, 400 м вільним стилем (клас S13). Анна Стеценко

11:50. 🚣 Академічне веслування — змішані двійки, втішний заїзд (клас PR2). Ярослав Коюда/Анна Алсанова

11:53. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 50 м на спині (клас S2). Роман Бондаренко

12:10. 🚣 Академічне веслування — змішані двійки, втішний заїзд (клас PR3). Станіслав Самолюк/Дарія Котик

12:15. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 200 м комплексне плавання (клас SM7). Євгеній Богодайко, Андрій Трусов

12:26. 🏊‍♂️ Плавання — жінки, 200 м комплексне плавання (клас SM7). Вероніка Коржова

12:38. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 50 м вільним стилем (клас S11). Михайло Сербін, Данило Чуфаров

12:40. ⚾️ Боча — чоловіки, особисті змагання, попередній етап, 3 тур (клас BC4). Артем Колінко — Абдул Разак Абдул Рахам

12:46. 🏊‍♂️ Плавання — жінки, 50 м вільним стилем (клас S11). Катерина Ткачук, Марина Піддубна

12:58. 🚴‍♀️ Велотрек — чоловіки, 4000 м індивідуальне переслідування (клас C5). Єгор Дементьєв

13:00. 🔫 Стрільба — жінки, пневматичний пістолет, 10 м (клас SH1). Ірина Ляху

18:30. 🏊‍♂️ Вечірня сесія плавання

🥇19:33. 🏊‍♂️. Плавання — чоловіки, 50 м на спині (клас S1). Антон Коль

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Після двох змагальних днів наша збірна посідає 13 місце в медальному заліку, маючи 8 нагород: 1 золоту, 5 срібних та 2 бронзові.