Паризькі нотатки: Хижняк робить заявку на золото, завзятий dance cam і мода на українські футболки

Боксерський олімпійський турнір проходить в Arena Paris Nord, розташованому в передмісті Парижа, за 7 кілометрів від аеропорту Шарль де Голль. На час проведення Олімпіади і Паралімпіади під арену переформатували найбільший у Франції виставковий центр Villeponte.

Півфінальний бій чемпіона світу Олександра Хижняка ажіотажу в українських медіа не викликає. Принаймні, не побачив тут нікого з колег. Можливо, тому що пресслужба НОК України ще декілька днів тому повідомила, мовляв, Хижняк не буде давати коментарів після поєдинків до фіналу. Можливо, причина у солідній відстані до арени.

Arena Paris Nord всередині нагадує мені Ergo Arena у Гданську, на якій Олександр Усик у 2016 році вперше завоював титул чемпіона світу WBO, перемігши поляка Гловацького. Атмосфера на ній теж схожа на "ту, польську".

Фани гаряче підтримують своїх, дружньо плескають в долоні у форматі We Well Rock You. Але з топовими поєдинками в професійному боксі це не варто порівнювати, адже популярність олімпійського боксу на порядок нижче. На прес-трибуні достатньо вільних місць.

А ось на глядацьких місцях аншлаг. Під час перерв між раундами на великому екрані у форматі dance cam (танцювальна камера) під веселу музику демонструють найбільш емоційних фанів на арені. Коли на тебе наведений об’єктив і ти бачиш себе на екрані, ти повинен танцювати.

Виходить непогано — підіймає градус емоцій. Молодий кубинець, одягнений в кольори своєї країни, після другого раунду бою Хижняк — Лопес енергійно витанцьовує на фоні синьо-жовтого прапора, адже на наступному ряду за ним сидить група українців.

Вже всередині арени один з волонтерів, побачивши на моїй футболці напис Ukraine, ввічливо запитує, чи не маю українського значка на обмін. Показує стрічку своєї акредитації, до якого прикріплено поважний набір значків з різних країн світу.

Шкода розчаровувати хлопця, але значків не маю. До слова, такі пропозиції на змаганнях отримую майже кожного дня. Декілька фанів навіть пропонували обмінятися футболками. Приємно, що українські футболки в Парижі в моді, але зазвичай відповідаю однаково: "Next time".

Спочатку дивлюся бій польки Юлії Шеремети з Лозадою Мотта (Пуерто-Рико) в рамках чвертьфіналу турніру (вагова категорія до 57 кг). Юлія виграє та емоційно святкує перемогу.

В мікст-зоні перепитую у свого колеги Пшемислава Осяка з провідного польського спортивного видання Przeglad Sportowy, чи має Шеремета українське коріння. Адже і зовнішність, і ім’я з прізвищем підозріло схожі на наші. Пшемік, з яким ми часто перетиналися на боях Володимира Кличка та Олександра Усика, мою здогадку не підтверджує.

"Вона зі східної частини нашої країни, народилася у Хельмі. Юля вийшла в півфінал і приносить Польщі першу медаль в боксерському турнірі. Зараз у Польщі 5 медалей, але, сподіваємося, за підсумками Ігор наша команда зможе збільшити медальний врожай до 10 нагород".

Поки є вільна хвилина, пригадуємо з Пшеміком епічну історію 2012 року, яка трапилась з ним під час бою Володимира Кличка з поляком Маріушем Вахом. Після зважування в п’ятницю ввечері колега трохи перебрав з німецьким пивом і пізніше його булу пограбовано на околицях Гамбурга афроамериканцями.

Вони підійшли до Осяка з ножем і запропонували віддати гаманець. Пшемислав, гарячий польський хлоп’як, спробував розпочати бійку. В підсумку йому трохи порізали щоку і забрали гаманець. Але вже наступного дня, на вечері боксу Пшемік з тонким гумором заявив мені "Я був першим поляком, який отримав на горіхи (колега знає російську і тут сказав інше нелітературне слово з 5 літер) в Гамбурзі. Вах буде тільки другим".

Щоб був зрозумілий підтекст, нагадаю, що на той час Володимир Кличко тотально домінував в хевівейті, і дійсно за годину всі 12 раундів нещадно лупцював Маріуша Ваха.

Зараз ця історія, яка могла закінчитися до біса погано для колеги, сприймається як комічна. Шраму на обличчі Пшеміка не лишилося, на відміну від цікавості до українського спорту. Осяк неодноразово робив ексклюзивні інтерв’ю з Олександром Усиком, а на Олімпіаді був на українській пресконференції перед стартом турніру. І в олімпійському селищі ми з ним зустрілися саме в Українському домі.

Коли Хижняк виходить в ринг, на арені відразу здіймається з десяток українських прапорів. Є і декілька кубинських. Темношкірий Лопес виглядає більш атлетично. А Хижняк впевненіше проводить бій і рішенням суддів перемагає дворазового олімпійського чемпіона! В кінці 3 раунду вони влаштовують знатну рубку. Для полтавця це буде другий поспіль фінал Олімпіади, і, можливо, в цей раз йому більше пощастить.

В будь-якому разі Хижняк вже забезпечив собі срібну медаль та непогані призові. Навіть у випадку поразки в фіналі Олександр отримає від держави олімпійську премію в розмірі 100 тисяч доларів. А інший Олександр, Усик, виплатить йому з власної кишені додатково 75 тисяч доларів. У випадку з перемоги в фіналі полтавець заробить 125 тисяч доларів від держави та 100 тисяч від Усика.

Максим Розенко, Чемпіон з Arena Paris Nord

Відповідальний редактор — Микола Дендак