Хижняк – у складі збірної України на 2025 рік
Олександр Хижняк
Міністерство молоді і спорту України
Міністерство молоді і спорту України опублікувало наказ із затвердженим складом національних збірних команд України з літніх олімпійських видів спорту на 2025 рік.
Склад опублікований на сайті організації.
Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк увійшов до складу національної команди України.
Раніше президент НОК Вадим Гутцайт заявив, що Олександр залишиться в олімпійському спорті.
Також сам боксер розповів, коли буде готовий перейти у професійний бокс.