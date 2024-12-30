Хижняк – у складі збірної України на 2025 рік

Міністерство молоді і спорту України опублікувало наказ із затвердженим складом національних збірних команд України з літніх олімпійських видів спорту на 2025 рік.

Склад опублікований на сайті організації.

Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк увійшов до складу національної команди України.

Раніше президент НОК Вадим Гутцайт заявив, що Олександр залишиться в олімпійському спорті.

Також сам боксер розповів, коли буде готовий перейти у професійний бокс.