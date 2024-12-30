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Хижняк – у складі збірної України на 2025 рік

Микита Павлів — 30 грудня 2024, 21:00
Хижняк – у складі збірної України на 2025 рік
Олександр Хижняк
Міністерство молоді і спорту України

Міністерство молоді і спорту України опублікувало наказ із затвердженим складом національних збірних команд України з літніх олімпійських видів спорту на 2025 рік.

Склад опублікований на сайті організації.

Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк увійшов до складу національної команди України.

Раніше президент НОК Вадим Гутцайт заявив, що Олександр залишиться в олімпійському спорті.

Також сам боксер розповів, коли буде готовий перейти у професійний бокс.

Міністерство молоді та спорту Олександр Хижняк

Міністерство молоді та спорту

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