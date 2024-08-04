Хижняк переміг Лопеса та гарантував срібло Олімпійських ігор-2024

Український боксер Олександр Хижняк переміг кубинця Арлена Лопеса роздільним рішенням суддів у півфіналі турніру з боксу у ваговій категорії до 80 кг на Олімпійських іграх 2024.

У першому раунді українець викинув набагато більше ударів, Лопес відповідав поодинокими, однак потужними боковими. 4 Судді віддали 3-хвилинку кубинцю.

Українець забрав другий раунд за схожого сценарію. Хижняк активно йшов уперед, а Лопес відповідав хуками та обвідними. Олександр завдавав набагато більше ударів — 3:2 за оцінками суддів.

Лопес не ризикував і тримав щільний блок і в третьому раунді. Хижняк намагався завдати максимальної кількості ударів та забрав останню 3-хвилинку, яка дозволила йому виграти бій — 5:0 на записках суддів.

Цією перемогою 29-річний полтавець гарантував собі фінал та срібну медаль у Парижі-2024. У вирішальному поєдинку українець зустрінеться з казахстанським боксером Нубреком Оралбаєм.

Олександр Хижняк є срібним призером Олімпіади-2020 в Токіо у ваговій категорії до 75 кг. У фіналі він програв бразильцю Еберту Консейсао технічним нокаутом в 3 раунді.

Лопес є дворазовим олімпійським чемпіоном. Він вигравав у ваговій категорії до 75 кг у Ріо-2016 та в категорії до 81 кг у Токіо-2020 (змагання відбулися у 2021 році).

Нагадаємо, Хижняк в 1/8 фіналу роздільним рішенням суддів переміг ексукраїнця Пилипа Акілова з Угорщини, а у чвертьфіналі виявився сильнішим за бразильця Вандерлі Перейру.

Напередодні Чемпіону стало відомо, скільки Олександр заробить за свої виступи на Олімпійських іграх-2024. Ми порахували, яку суму Хижняк отримає від держави, а скільки заплатить чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик.