Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Гутцайт: Хижняк залишається в олімпійському спорті

Микола Дендак — 24 грудня 2024, 13:15
Гутцайт: Хижняк залишається в олімпійському спорті
Олександр Хижняк

Чемпіон Олімпійських ігор-2024 у Парижі з боксу Олександр Хижняк готуватиметься до наступної Олімпіади.

Про це повідомив президент НОК України Вадим Гутцайт у коментарі для Sport-Express.ua.

"Хижняк залишається в олімпійському спорті. Це точно. Олександр готуватиметься на наступну Олімпіаду", – сказав Гутцайт.
Читайте також :
Хижняк розповів, коли перейде у професійний бокс

Нагадаємо, що наприкінці листопада Олександр Усик сплатив Хижняку 100 тисяч доларів за перемогу на Олімпіаді. Українець переміг казахстанця Нурбека Оралбая роздільним рішенням суддів у бою за золоту медаль з боксу у ваговій категорії до 80 кг.

Після Олімпійських ігор полтавець розповів, що певну частину призових за золото Олімпіади передав на потреби військових.

Вадим Гутцайт Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024 Олександр Хижняк

Олександр Хижняк

Хижняк розповів, коли перейде у професійний бокс
Магучіх, Харлан та Усик у десятці найкращих атлетів України 2024 року за версією АСЖУ
Хай все вийде. До перемоги: Хижняк підтримав Усика перед реваншем з Ф’юрі
НОК України визначив найкращих спортсменів 2024 року
Сенченко: Якщо Хижняк буде з К2, то завдання буде приблизно як в Усика

Останні новини