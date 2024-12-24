Гутцайт: Хижняк залишається в олімпійському спорті

Чемпіон Олімпійських ігор-2024 у Парижі з боксу Олександр Хижняк готуватиметься до наступної Олімпіади.

Про це повідомив президент НОК України Вадим Гутцайт у коментарі для Sport-Express.ua.

"Хижняк залишається в олімпійському спорті. Це точно. Олександр готуватиметься на наступну Олімпіаду ", – сказав Гутцайт.

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Нагадаємо, що наприкінці листопада Олександр Усик сплатив Хижняку 100 тисяч доларів за перемогу на Олімпіаді. Українець переміг казахстанця Нурбека Оралбая роздільним рішенням суддів у бою за золоту медаль з боксу у ваговій категорії до 80 кг.

Після Олімпійських ігор полтавець розповів, що певну частину призових за золото Олімпіади передав на потреби військових.