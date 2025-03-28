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Хижняк: Готовий до нових викликів

Олександр Булава — 28 березня 2025, 19:42
Хижняк: Готовий до нових викликів

Чемпіон Олімпійських ігор-2024 у Парижі з боксу Олександр Хижняк заявив, що готується до нових викликів.

Про це боксер розповів в Instagram.

"Кожен бій починається задовго до виходу на ринг. Підготовка – це щоденна робота, дисципліна та витривалість. Кожна крапля поту тут – це крок до перемоги.

Готовий до нових викликів!", – розповів Хижняк.

Напередодні Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк увійшов до складу національної команди України.

Також раніше президент НОК Вадим Гутцайт заявив, що Олександр залишиться в олімпійському спорті. Сам боксер розповів, що має підготуватися до переходу в професійний бокс.

Олександр Хижняк

Олександр Хижняк

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