Хижняк: Готовий до нових викликів
Чемпіон Олімпійських ігор-2024 у Парижі з боксу Олександр Хижняк заявив, що готується до нових викликів.
Про це боксер розповів в Instagram.
"Кожен бій починається задовго до виходу на ринг. Підготовка – це щоденна робота, дисципліна та витривалість. Кожна крапля поту тут – це крок до перемоги.
Готовий до нових викликів!", – розповів Хижняк.
Напередодні Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк увійшов до складу національної команди України.
Також раніше президент НОК Вадим Гутцайт заявив, що Олександр залишиться в олімпійському спорті. Сам боксер розповів, що має підготуватися до переходу в професійний бокс.