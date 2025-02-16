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Дерев'янченко – про Хижняка: Є боксери, які хочуть залишитися в олімпійському спорті

Станіслав Лисак — 16 лютого 2025, 23:28
Сергій Дерев'янченко
Сергій Дерев'янченко
Getty Images

Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев'янченко (15-6, 10 KO) коментуючи рішення Сергія Хижняка не переходити в професіонали заявив, що не всі колеги по цеху хочуть виступати в профі-боксі.

Слова Дерев'янченка цитує портал sport-express.ua.

"Є боксери, які хочуть залишитися в олімпійському спорті. Це їхнє право. Тут можна згадати італійця Роберто Каммарелле, який зібрав медалі усіх ґатунків на Олімпіадах.
Він був у великому порядку та мав усі шанси в професійній кар’єрі, але не захотів. Йому цього було достатньо. Ми з ним навіть перетиналися, коли я виступав за італійську команду в WSB. Така сама ситуація, думаю, й у Хижняка. Він прославляє Україну", – заявив Дерев'янченко.

Напередодні Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк увійшов до складу національної команди України.

Також раніше президент НОК Вадим Гутцайт заявив, що Олександр залишиться в олімпійському спорті. Сам боксер розповів, що має підготуватися до переходу в професійний бокс.

Сергій Дерев'янченко Олександр Хижняк

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