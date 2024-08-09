"Срібло" Лузан і Рибачок: підсумки виступу українських спортсменів 9 серпня

9 серпня, у чотирнадцятий день Олімпійських ігор-2024 українські атлети змагалися у 8 видах спорту та вибороли 11 медаль для України, а ще одну, мінімум срібну, гарантували.

Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули срібну медаль у каное-двійці на дистанції 500 метрів!

Людмила Лузан і Анастасія Рибачок

Українки фінішували з часом 1:54,30. Лузан та Рибачок стартували в розміреному темпі, подолавши половину дистанції за 56,97 секунди, що було шостим проміжним результатом. Однак на останніх 200 метрах українські веслувальниці активізувалися та обійшли пари з Іспанії, Польщі, Угорщини та Канади.

Людмила Лузан і Анастасія Рибачок НОК України

Українська борчиня Ірина Коляденко в 1/8 здолала монголку Орхон Пуревдордж, а далі перемогла чемпіонку світу 2021 Біляну Дудову з Болгарії у чвертьфіналі у ваговій категорії до 62 кілограмів.

У півфіналі Коляденко розгромно перемогла киргизку Айсулу Тинибекеву.

Борець вільного стилю Олександр Хоцянівський програв першу ж сутичку та Олімпіаді. Кривдником донеччанина став грузин Гено Петріашвілі.

У підсумку, грузин зміг дістатися до фіналу, а українець матиме змогу поборотися за "бронзу".

Українська збірна з художньої гімнастики виходить до фіналу змагань з групового багатоборства. Українські грації Кіра Ширикіна, Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета та Марія Височанська заробили 68,950 балів за підсумком кваліфікації (35,450 за програму 5 кілець та 33,500 за 3 стрічки та 2 м'ячі).

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Олексій Середа зумів пройти у півфінал зі стрибків у воду з 10-метрової вишки.

У попередньому раунді змагалося 26 учасників, щоб вийти у півфінал треба було потрапити у 18 найкращих. Середа показав результат 479.45 і пройшов до 1/2 достроково.

А от наша юна гімнастка Таїсія Онофрійчук невдало виступила у фіналі багатоборства. 16-річна киянка зробила грубі помилки у вправах з обручем і м'ячем. Як підсумок, лише 9 місце за сумою балів у 4-х видах.

У жіночому турнірі з брейкінгу завершився груповий етап. Українка Катерина "Kate" Павленко виграла свою групу B, завершивши раунд матчем з іншою українкою Ганною "Stefani" Пономаренко.

Українки провели нічийний батл 1:1 за раундами (10-8 за голосами на користь Stefani), але Ганні не вистачило 2 голосів до проходу до 1/4 фіналу.

У чвертьфіналі Катерина Павленко поступилася призерці чемпіонатів світу, першій сіяній b-girl 671.

Катерина "Kate" Павленко Getty Images

Олександр Товкай і Владислав Чекан не змогли вийти у фінал. Причому Товкай був лідером своєї півфінальної групи після раунду фехтування, де він набрав 245 очок. Однак в у кінному конкурсі кінь 28-річного спортсмена тричі відмовився перестрибувати через перешкоду. Через це Олександр не зміг набрати жодного балу та завершив змагання. Українські майстри сучасного п'ятиборстване змогли вийти у фінал. Причому

Сестри Алексіїви — Владислава та Марина посідають 5 місце після технічної програми змагань. Українська команда, за яку виступають сестри Марина та Владислава Алексіїви, отримала за свій виступ 260.4600 бала.

За два дні до завершення Олімпіади Україна посідає 15 сходинку в медальному заліку.

10 серпня в Парижі буде розіграно 39 медалей у 21 виді спорту.