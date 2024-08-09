Кінь відмовився перестрибувати перешкоду: українець Товкай не зміг пробитися у фінал сучасного п'ятиборства
Українець Олександр Товкай не зміг пробитись до фіналу Олімпійських ігор-2024 у сучасному п'ятиборстві.
За підсумками першого змагального дня український спортсмен був лідером своєї півфінальної групи: набрав 245 очок у раунді фехтування.
Товкай був лідером своєї півфінальної групи після раунду фехтування, де він набрав 245 очок. Однак в у кінному конкурсі кінь 28-річного спортсмена тричі відмовився перестрибувати через перешкоду. Через це Олександр не зміг набрати жодного балу та завершив змагання.
Зазначимо, що коні дістаються спортсменам шляхом жеребкування від організаторів.
Сучасне п'ятиборство складається з чотирьох дисциплін: фехтування на шпазі, плавання вільним стилем, кінного конкуру та лазер-рану, що поєднує елементи бігу та стрільби.
За всіма головними подіями 14 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.