Сестри Алексіїви на 5 місці після першої частини змагань з артистичного плавання

Український дует з артистичного плавання опинився на 5 місці після технічної програми змагань на Олімпійських іграх 2024.

Українська команда, за яку виступають сестри Марина та Владислава Алексіїви, отримала за свій виступ 260.4600 бала. Перше місце посідає Китай, який набрав 276.7867.

Завтра, 10 серпня, відбудеться друга частина змагань — довільна. Початок — о 20:30 за київським часом. Зазначимо, що медалі у цьому виді розігруються за сумою обох програм.

Нагадаємо, сестри Алексіїви є бронзовими призерками минулих Ігор-2020 в Пекіні у групових вправах. За всіма головними подіями 14 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.