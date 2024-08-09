Українка Kate поступилася у чвертьфіналі з брейкінгу на Олімпіаді-2024

B-girl Катерина Kate Павленко завершила змагання з брейкінгу на Олімпійських іграх 2024 на стадії чвертьфіналу.

Українка змагалася з першим номером посіву китаянкою 671. Всі три раунди судді віддали суперниці українки, останній представниця Китаю забрала з рахунком 9:0. Загальний результат за балами — 7:20.

Нагадаємо, груповий етап Павленко завершила на першому місці. Разом із нею в групі також була ще одна українка Анна Stefani Пономаренко, якій для виходу у чвертьфінал не вистачило лише 2 балів.

Брейкінг, або ж брейк-данс — це стиль вуличного танцю, він є частиною хіп-хоп культури. На Олімпіаді представлений вперше.

Чемпіон веде текстову трансляцію 14-го змагального дня Олімпійських ігор-2024.