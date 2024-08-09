Хоцянівський побореться за бронзу Олімпіади-2024

Українець Олександр Хоцянівський виступить у втішних сутичках з вільної боротьби серед чоловіків (до 125 кг) на Олімпійських іграх 2024.

Суперник українця Гено Петріашвілі з Грузії, який переміг Олександра на стадії 1/8 фіналу, зміг вийти у фінал турніру.

Для здобуття бронзи Хоцянівському потрібно перемогти двох суперників. У втішній сутичці він зустрінеться з поляком Робертом Бараном, у випадку перемоги його очікує матч за бронзу проти азербайджанця Гіоргі Мешвілдішвілі. Обидві сутички відбудуться у суботу, 10 серпня.

Зазначимо, що для 34-річного донеччанина це третій виступ на Олімпійських іграх. Раніше він змагався в Лондоні-2012 та Токіо-2020. Якщо Петріашвілі дійде до фіналу, то Хоцянівський отримає шанс поборотися за бронзу у втішних сутичках.

Чемпіон проводить текстову трансляцію 11-го змагального дня Олімпіади-2024.