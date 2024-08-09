Коляденко взяла реванш у Тинибекевої на шляху у фінал ОІ-2024

Українська борчиня Ірина Коляденко перемогла представницю Киргизстану Айсулою Тинибекевою у півфіналі Олімпійських ігор-2024 з вільної боротьби у ваговій категорії до 62 кілограмів та гарантувала собі як мінімум срібну медаль.

Сутичка завершилася з рахунком 9:2. Українка відкрила рахунок після челенджу від тренерів. Судді встановили небезпечне положення у її суперниці.

На початку другого раунду Тинибекова зрівняла рахунок. Однак надалі Ірина провела вдалу контратаку, яка принесла їй 4 бали та 1 бал за попередження киргизстанці.

Зазначимо, що українка поступилась Тинибековій на Іграх в Токіо-2020 на аналогічній стадії.

Фінал за участі Коляденко відбудеться у суботу, 10 серпня. Суперниця українки визначиться пізніше.

Чемпіон веде текстову трансляцію 14-го змагального дня Олімпійських ігор-2024.