Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри

Коляденко взяла реванш у Тинибекевої на шляху у фінал ОІ-2024

Олександр Булава — 9 серпня, 20:26
Коляденко взяла реванш у Тинибекевої на шляху у фінал ОІ-2024

Українська борчиня Ірина Коляденко перемогла представницю Киргизстану Айсулою Тинибекевою у півфіналі Олімпійських ігор-2024 з вільної боротьби у ваговій категорії до 62 кілограмів та гарантувала собі як мінімум срібну медаль.

Сутичка завершилася з рахунком 9:2. Українка відкрила рахунок після челенджу від тренерів. Судді встановили небезпечне положення у її суперниці.

На початку другого раунду Тинибекова зрівняла рахунок. Однак надалі Ірина провела вдалу контратаку, яка принесла їй 4 бали та 1 бал за попередження киргизстанці.

Зазначимо, що українка поступилась Тинибековій на Іграх в Токіо-2020 на аналогічній стадії.

Фінал за участі Коляденко відбудеться у суботу, 10 серпня. Суперниця українки визначиться пізніше.

Чемпіон веде текстову трансляцію 14-го змагального дня Олімпійських ігор-2024.

Ірина Коляденко Париж-2024 Олімпійські ігри-2024 Україна на Олімпіаді-2024

Ірина Коляденко

Коляденко здобула чергову вольову перемогу та вийшла в півфінал Олімпійських ігор-2024
Коляденко втримала перевагу в одне очко в наднапруженій сутичці з титулованою монголкою
Медальні надії на Онофрійчук: розклад виступу українських спортсменів 9 серпня
Відомий журналіст прогнозує Україні рекордну кількість медалей на Олімпійських іграх
Апетит приходить під час їжі: олімпійські медалісти, які представлять Україну на Іграх-2024

Останні новини