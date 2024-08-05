Чепурний: Судді занизили нам із Радівіловим бали

Український гімнаст Назар Чепурний вважає, що йому та Ігору Радівілову судді занизили бали за виступ в опорному стрибку на Олімпійських іграх 2024.

Про це українець розповів ЗМІ, серед яких був наш кореспондент Олександр Гливинський після виступу у фіналі.

"Чи вважаю я, що судді занизили бали? Ну, так. Потрібно розбиратися трохи більше в гімнастиці, щоб ставити такі питання. Деякі хлопці, які виступили переді мною, у них була більша база виконання. Відповідно, вони отримали більшу оцінку, але ті хлопці, які робили ту ж саму базу, не вважаю, що стрибнули краще. Артур Давтян — можливо, за британця не можу сказати. Все", — відповів Назар.

Зазначимо, що для Чепурного це дебютні Олімпійські ігри. Раніше він у складі чоловічої команди, разом з Радомиром Стельмахом, Олегом Верняєвим та Іллею Ковтуном, посіли 5 місце у командному багатоборстві з результатом 254,761 бала. Найвищим досягненням Назара є бронза чемпіонату світу-2023 саме в опорному стрибку.

Раніше Ілля Ковтун двічі зупинився за крок до медалі в Парижі. 22-річний черкасець став четвертим в особистому багатоборстві та у вільних вправах. Також Олег Верняєв не зумів завоювати медаль у вправах на коні, ставши п'ятим. Для Олега та Іллі змагання в Парижі не завершуються, 5 серпня вони поборються за медаль в опорних брусах.

За всіма головними подіями 10 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.