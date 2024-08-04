Чепурний та Радівілов не зуміли завоювати медаль в опорному стрибку на Олімпійських іграх-2024

Українські гімнасти Назар Чепурний та Ігор Радівілов не зуміли поборотися за медаль в опорному стрибку на Олімпійських іграх-2024.

21-річний черкасець непогано виконав обидва своїх стрибки, однак мав не високу складність, через що його середній бал склав 14,899.

31-річний Радівілов вдало виконав першу спробу, однак впав на приземленні під час другого стрибка, через що він отримав значне зняття очок — 14,166 за підсумком змагань.

Перемогу здобув філіппінець Карлос Юло, який раніше завоював золото у вільних вправах. В останньому стрибку срібло здобув вірменський гімнаст Артур Давтян, який випередив британця Гаррі Гепворта на 17 сотих бала. Для Давтяна це вже друга медаль на Олімпіадах, раніше він ставав бронзовим призером в опорному стрибку в Токіо.

Зазначимо, що іншому представнику Великої Британії Джейку Джерману не вистачило 16 сотих бала до медалі. Раніше Джерман став третім у вільних вправах.

1. 🥇 Карлос Юло (Філіппіни) — 15,116;

2. 🥈 Артур Давтян (Вірменія) — 14,966;

3. 🥉 Гаррі Гепворт (Велика Британія) — 14,949;

4. Джейк Джерман (Велика Британія) — 14,933;

...

6. Назар Чепурний (Україна) — 14,899;

8. Ігор Радівілов (Україна) — 14,166.

Зазначимо, що для Чепурного це дебютні Олімпійські ігри. Раніше він у складі чоловічої команди, разом з Радомиром Стельмахом, Олегом Верняєвим та Іллею Ковтуном, посіли 5 місце у командному багатоборстві з результатом 254,761 бала. Найвищим досягненням Чепурного є бронза чемпіонату світу-2023 саме в опорному стрибку.

Ігор Радівілов набагато досвідченіший гімнаст. 31-річний уродженець Маріуполя здобував бронзу в опорному стрибку на Олімпіаді-2012 у Лондоні, а також брав участь в Іграх у Ріо-2016 та Токіо-2020.

Для Радівілова та Чепурного Олімпійські ігри-2024 у Парижі завершені, вони не зуміли кваліфікуватися до вправ у паралельних брусах та поперечині.

Раніше Ілля Ковтун двічі зупинився за крок до медалі в Парижі. 22-річний черкасець став четвертим в особистому багатоборстві та у вільних вправах. Також Олег Верняєв не зумів завоювати медаль у вправах на коні, ставши п'ятим. Для Олега та Іллі змагання в Парижі не завершуються, 5 серпня вони поборються за медаль в опорних брусах.

За всіма головними подіями 9 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.