Чепурний міг здобути медаль ЧС-2026: тренер українця заявив про помилку суддів

Лідер збірної України Назар Чепурний посів четверте місце у фіналі опорного стрибка на чемпіонаті світу-2026, поступившись бронзовому призеру лише 0,016 бала. Водночас результат міг бути іншим через помилку суддівської бригади.

Про це розповів тренер українця Євген Козін у коментарі Суспільне Спорт.

Обидва стрибки Чепурний виконав із коефіцієнтом складності 5,2. За першу спробу українець отримав 14,300 бала, за другу – 14,400. У підсумку він розділив четверту позицію з нейтральним спортсменом Арсенієм Духном. Перемогу здобув вірменин Артур Давтян (14.850), срібло виборов британець Джейк Джерман (14.650), а бронза дісталася норвежцю Себастьяну Споневіку (14.366).

Втім, результат фіналу міг бути іншим. Після завершення змагань один із суддів визнав, що не помітив виходу Себастьяна Споневіка за межі сектора приземлення.

"Враховуючи те, що третім став норвежець, там був явний вихід за сектор приземлення – мінус одна десята. І потім арбітр на стрибку це визнав. У спілкуванні він сказав: "Вибачте, але в той період я не помітив. Коли потім передивлявся – було". Але це вже запізно. Назар виконав свої стрибки, так, були і в нього помилки, але для нас це вже запізно. Це вже було після того, як закінчилися змагання і результати були оголошені остаточно. Десь через кілька годин він визнав, що помилився, хоча один із асистентів йому ще в процесі виступу цього гімнаста наполягав: "Подивись, передивись, там вихід". А однієї десятої вистачило для того, щоб Назар був третім", – розповів Козік.

Чепурний уперше залишився без медалі в цій дисципліні на світовій першості після двох бронзових нагород у 2023 та 2025 роках.

Збірна України завершила турнір без нагород. Востаннє "синьо-жовті" залишалися без медалей на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики до цього ще до 2013 року.

Нагадаємо, що Чепурний є чинним чемпіоном Європи в опорному стрибку. Він здобув "золото" наприкінці літа.