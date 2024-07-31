Ковтун зупинився за крок від медалі Олімпійських ігор у Парижі, Верняєв — восьмий

Український гімнаст Ілля Ковтун посів четверту позицію на Олімпійських іграх-2024 в особистому багатоборстві, інший українець Олег Верняєв став восьмим.

20-річний черкасець набрав 86,165 бала за виконання вправ на 6 снарядах (вправи на брусах, кільцях, поперечині, коні, вільні вправи та опорний стрибок). Ковтуну не вистачило 0,2 бала для завоювання бронзової нагорди. Олімпійський чемпіон та срібний призер Ріо-2016 Верняєв заробив 84,399 за підсумками змагань.

Золоту медаль завоював японський гімнаст Шінносуке Ока. Друге та третє місце здобули китайці Сяо Жотен та Чжан Ботен відповідно.

Розпочали українці з вправ на коні, де вдалося краще виступити Верняєву. 30-річний гімнаст заробив 14,833 бала, Ковтун — 14,633. На кільцях нашим спортсменам не вдалося набрати так багато балів — 13,533 для Олега та 13,333 для Іллі. Опорний стрибок обом нашим гімнастам вдався краще. Верняєв отримав 14,400, а Ковтун 14,266. Після трьох снарядів, тобто екватору змагань, Олег Верняєв йшов другим, відстаючи на одну десяту від японця Ока Шінносуке. Ілля Ковтун розмістився на четвертій сходинці з 42,232 балами.

Виступ Іллі Ковтуна на коні Getty Images

Розпочалася друга половина змагань для українських гімнастів з коронних паралельних брусів, де обидва продемонстрували неймовірний виступ. Ковтун заробив 15,400 балів, а Верняєв 15,000. Поперечина не дуже вдалася Олегу — 12,700. 20-річний Ковтун отримав 13,833 за цю ж вправу. Напередодні вирішального етапу Ілля поступався Оці Шінносуке, а також двом китайцям Чжан Бохену та Сяо Жотену. Олег Верняєв відкотився аж на сьому сходинку.

Останнім снарядом були вільні вправи. Ілля Ковтун чудово виконав свою програму і отримав 14,700 бала.

1. 🥇 Шінносуке Ока (Японія) — 86,832

2. 🥈 Чжан Ботенг (Китай) — 86,599

3. 🥉 Сяо Жотен (Китай) — 86,364

4. Ілля Ковтун (Україна) — 86,165

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8. Олег Верняєв

Нагадаємо, що Верняєв є дворазовим призером Олімпійських ігор. У Ріо-2016 уродженець Донецька завоював золото на паралельних брусах та срібло в багатоборстві. Також Олег є багаторазовим призером чемпіонатів світу, зокрема він здобував золото на паралельних брусах в китайському Наньніні-2014.

Для Іллі Ковтуна це другі Олімпійські ігри. 20-річний гімнаст посів сьоме місце в командній першості в Токіо-2020 (змагання відбулися у 2021 році), а також став одинадцятим в одиночному багатоборстві. Черкасець є дворазовим призером чемпіонатів світу — срібло 2023 року в бельгійському Антверпені та бронза 2021-го в Кітакюсю (Японія).

Для обох українців ця Олімпіада ще не завершена, вони вийшли до двох фіналів ОІ-2024 на окремих снарядах. Ілля та Олег разом кваліфікувалися до фіналу у вправах на паралельних брусах, а також Ковтун побореться за медалі у вільних вправах, а Верняєв у вправах на коні.

Ще двоє українських гімнастів Назар Чепурний та Ігор Радівілов змагатимуться в опорному стрибку. Медалі в особистих дисциплінах на окремих снарядах розіграють з 3 по 5 серпня.

Напередодні чоловіча українська команда, у складі Радомира Стельмаха, Назара Чепурного, Олега Верняєва та Іллі Ковтуна, посіла 5 місце у командному багатоборстві з результатом 254,761 бала.

Чемпіон проводить текстову трансляцію п'ятого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.