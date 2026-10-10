Тренер Чепурного: Назар – єдина надія України на боротьбу за медалі ЧС-2026

Тренер українського гімнаста Назарія Чепурного, Геннадій Сартинський, оцінив його шанси на майбутньому чемпіонаті світу 2026 року.

Слова фахівця наводить Суспільне спорт.

"Те, що я бачив з його виступів, — усе непогано. Сподіваюся, він добре підготується і покаже гарний результат. Наразі Назар — наша єдина надія на боротьбу за медалі на чемпіонаті світу", – заявив тренер.

Також Сартинський пояснив, чому Чепурний готувався до ЧС-2026 за кордоном, у Німеччині.

"Коли він подивився на обстановку в залі — що відношення та робота вже не ті, і хлопці працюють не так, як раніше, — він сказав, що не може тут тренуватися, бо стане таким самим. Тому йому краще за кордоном", – додав тренер.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2026 Чепурний завоював "золото" в опорному стрибку. Це стало єдиною медаллю України на ЧЄ-2026 серед дорослих.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2026 відбудеться з 17 до 25 жовтня у Нідерландах. Напередодні повідомлялося, що російські спортсмени досі не отримали візи для участі в турнірі.