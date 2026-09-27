Чепурний двічі піднявся на п’єдестал етапу Кубку світового виклику в Парижі, Лобок виборола "срібло"

Українські гімнасти вибороли три нагороди на етапі Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики в Парижі.

Назар Чепурний переміг в опорному стрибку та став другим на паралельних брусах, а Діана Лобок посіла друге місце у вправі на колоді.

В опорному стрибку Чепурний отримав за два стрибки середню оцінку 14,400 бала. На паралельних брусах українець набрав 14,466 бала і поступився лише Ферхату Ариджану з Туреччини, який отримав 14,633 бала.

Лобок у фіналі вправи на колоді набрала 13,033 бала. Її випередила бельгійка Наомі Декамп із результатом 13,066 бала – різниця між ними становила 0,033 бала.

Водночас Олег Верняєв став 8-м у фіналі вправ на кільцях, а Богдана Ковальова посіла 6-те місце у фіналі вправ на різновисоких брусах.

Результати Кубку світового виклику

Опорний стрибок, чоловіки

Назар Чепурний (Україна) – 14,400 бала Ягор Шарамкоу (-) – 14,199 Томмазо Бруньями (Італія) – 13,966

Паралельні бруси, чоловіки

Ферхат Ариджан (Туреччина) – 14,633 бала Назар Чепурний (Україна) – 14,466 Крю Болд (США) – 14,333

Колода, жінки

Наомі Декамп (Бельгія) – 13,066 бала Діана Лобок (Україна) – 13,033 Варвара Бєлова (-) – 12,300

Напередодні збірна України визначилася зі складом на чемпіонат світу-2026 зі спортивної гімнастики.