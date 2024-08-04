Чепурний: У федерації гімнастики України відбувається битва за владу

Український гімнаст Назар Чепурний невдало виступив у фіналі змагань з опорного стрибка на Олімпійських іграх-2024, посівши 6 місце.

Одразу після фіналу 21-річний черкасець відповів на питання ЗМІ, серед яких був і наш кореспондент Олександр Гливинський. Чемпіон виділив найгарячіші питання та відповіді.

— Як оцінюєте свій стрибок сьогодні?

— Я не вважаю, що мої стрибки сьогодні були гірші, ніж стрибок британця. Не знаю причини. Так багато хочеться сказати, але не все можна. Як я сказав раніше, хочу подякувати, не буду казати кому, за те, що у спортивній гімнастиці відбувається битва за владу. І саме тому програються медалі на Олімпійських іграх, на чемпіонатах Європи занижують на пів бала, як це було в Риміні. За другий стрибок, який був виконаний краще, ніж у кваліфікації, мені ставлять на 0,5 бала менше. Дякую, що у нас є судді, які допомагають, витягують гімнастів, як там. За це величезне дякую.

Хочу ще сказати про ситуацію на етапі Кубка світу, коли в останній момент змінили оцінку і з першого місця скинули на друге, коли вже висвітилося, що я виграв.

— Чекайте, там були міжнародні судді, кому ви дякуєте? Я розумію, що це сарказм, але все ж… Ви маєте на увазі, що федерація гімнастики не робить ту роботу, яку повинна?

— Можна й так сказати. Я конкретно сказав, що у нас відбувається битва за владу, через яку програються медалі та міжнародні старти.

— Що відбувається? Федерація не організовує вам підготовку, у чому справа?

— Я думаю, що багато хлопців потім дадуть вам інтерв’ю.

— Ви якось порушили тему, але з натяками, люди прочитають і що будуть думати?

— Давати конкретику я зараз не буду.

— Щодо стрибка, виконали все, як планували?

— Ну плюс-мінус так. Я задоволений своїми стрибками.

— Спортивна гімнастика — це один із тих видів спорту, де очікували на медаль…

— Так, тут повинні бути медалі.

— Що пішло не так на Олімпіаді?

— Не знаю, можливо, суддівство.

— Ви вважаєте, що в основному це суддівство?

— Ну, так.

— Упереджене саме до українців?

— Я не знаю, як це все пов’язано, але так.

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— На вашу думку хлопці, які посіли місця вище вас, вони виступили гірше?

— Дивіться, ви дивилися до цього спортивну гімнастику колись?

— Так, я дивився. Ви кажете, що винні судді, я уточнюю, у чому саме винні судді.

— Ви мене на емоції виводите?

— Ні, не на емоції. Просто хочу зрозуміти, чому ви вважаєте, що винні судді.

— Потрібно розбиратися трохи більше в гімнастиці, щоб ставити такі питання. Деякі хлопці, які виступили переді мною, у них була більша база виконання. Відповідно, вони отримали більшу оцінку, але ті хлопці, які робили ту ж саму базу, не вважаю, що стрибнули краще. Давтян — можливо, за британця не можу сказати. Все.