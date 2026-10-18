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Чепурний впевнено пробився у фінал чемпіонату світу

Денис Іваненко — 18 жовтня 2026, 15:49
Чепурний впевнено пробився у фінал чемпіонату світу
Назар Чепурний
Getty Images

Лідер збірної України Назар Чепурний пробився в особистий фінал в опорному стрибку на чемпіонаті світу-2026 зі спортивної гімнастики.

Він у кваліфікації посів третє місце з результатом 14,450 бала. Уродженця Черкас випередили тільки британець Джарман Джейк і вірменин Артур Давтян.

Зазначимо, що загалом у кваліфікації світової першості змагались п'ять українців. Владислав Грико, Микита Мельников, Богдан Супрун та Олег Верняєв не змогли пробитись у фінал у своїх дисциплінах. 

Нагадаємо, що Чепурний є чинним чемпіоном Європи в опорному стрибку. Він здобув "золото" наприкінці літа.

Фінали відбудеться 25 жовтня. Старт змагань за участі українця – о 13:00 за київським часом.

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