У постійній обстановці трауру я тренуватися не можу: Чепурний – про рішення готуватися до ЧЄ-2026 у Німеччині

Український гімнаст Назар Чепурний розповів, чому вирішив готуватися до ЧЄ-2026 в Німеччині, а не в Україні, назвавши кільки причин.

Про це він сказав у інтерв'ю Суспільне Спорт.

"Після того як я приїхав у Німеччину й трохи звик до спокійної атмосфери та підготовки, мені було тяжко втягнутися назад в Україні: важко звикнути до обстрілів, до безсонних ночей. Я зрозумів, що в такій атмосфері мені буде важко набрати форму, яку я й так втратив.

Також це пов'язано з атмосферою в залі. Через те, що змінювали головного тренера, робочої атмосфери там абсолютно немає, а для мене це важливо – щоб хлопці були заряджені. У постійній обстановці трауру я тренуватися не можу, мене це не мотивує", – пояснив він.

Чепурний також подякував людям, які його підтримують: близьким, дівчині, тренеру, батькам, друзям.

"Вони не дають мені опустити руки. В один момент я взагалі не хотів їхати на цей чемпіонат Європи, але дівчина сказала: "Ти поїдеш 100%, я відчуваю, що все буде добре". І я поїхав. Перші дні це було просто як автоматизм: тренування, номер, сон, їжа. На подіумі в мене взагалі нічого не вийшло, що ще більше демотивувало. Але, слава Богу, вистачило сил зібратися в день змагань і по-чоловічому виконати свою роботу.

Звісно, руки опускаються, коли дивишся на весь цей треш і на те, що в моїй підготовці мають бути зацікавлені інші люди. Логіка підказує, що це посадовці мають думати, як організувати умови, щоб підняти прапор країни, а не я сам шукати кошти. Я в інших країнах такого не бачив, щоб спортсмен, який хоче виступати за свою країну, не отримував підтримки від профільних організацій", – сказав Чепурний.

Назар додав, що залишився задоволений підготовкою у Німеччині.

"За такий короткий час багато людей пішли назустріч і допомогли мені, хоча я за них не виступаю, не є їхнім учнем і ніякого профіту вони з мене не отримують. Ця ситуація показала, наскільки люди з іншої країни можуть допомогти. Це й привело до результату, який маємо.

У першій половині збору мені допоміг клуб та тренер Роландас: він допомагав проходити весь об'єм, мотивував і підтримував. Я виконував завдання, які мені давав Геннадій Людвигович Сартинський і які я пересилав йому по відео. Це повернуло мені бажання займатися гімнастикою. А друга половина – це взагалі був збір із німецькою збірною на олімпійській базі в найкращих умовах. Тому підготовку вважаю максимально продуктивною та результативною", – додав він.

Водночас Чепурний відмовився коментувати можливість зміни спортивного громадянства через ситуацію з відсутністю допомоги від українського міністерства та федерації у підготовці до чемпіонату Європи.

Нагадаємо, Чепурний виклав допис на своїй сторінці в Інстаграм, де звинуватив міністерство та федерацію у відсутній допомозі під час підготовки до турніру.

Водночас пресслужба Міньмолодьспорту в коментарі "Чемпіону" заявила, що ця інформація не відповідає дійсності.