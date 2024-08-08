Беленюк: Задоволений, що вдалося виграти

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк задоволений своєю перемогою над поляком Аркадіушом Кулиничем (3:1) у бронзовій сутичці Олімпійських іграх 2024 у Парижі.

Його слова передає Суспільне.

"Я був би не проти, якби було золото. Але це спорт, буває всіляке. На жаль, програв сутичку. Чесно кажучи, дуже задоволений, що вдалося виграти. Цього хлопця я знаю, тричі боровся з ним, завжди перемагав. Але коли 30 років і, чесно кажучи, думаєш, що це останній поєдинок у житті, то хочеш його закінчити на позитивній ноті. Задоволений результатом. У 2013 році востаннє приїхав без медалі міжнародного рівня. Не хотів переривати цю серію", — сказав Жан.

Нагадаємо, на шляху до півфіналу 33-річний українець здобув впевнені перемоги над китайцем Цянь Хайтао та казахстанцем Нурсултаном Турсиновим, а в півфіналі поступився 22-річному представнику Ірану Алірезу Мохмадіпіані. Після бронзового поєдинку Беленюк оголосив про завершення кар'єри.

Чемпіон веде текстову трансляцію 13-го дня Олімпійських ігор 2024, у якій оперативно повідомляє про всі головні події.