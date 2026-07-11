Беленюк після дебютної перемоги в ММА кинув виклик Тищенку

Олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат України Жан Беленюк після переможного дебюту в ММА знову викликав на бій нардепа Миколу Тищенка.

"У тому контексті, в якому ми зараз живемо, подібні івенти є дуже необхідними. Вони піднімають бойовий дух і дають українцям розуміння того, що ми найсильніші, що ми вистоїмо перед усіма негараздами. Дякую вам усім", — сказав він.

Також боєць відповів на запитання, чи планує продовжувати виступи.

"Мені потрібно подумати. Думаю, що для дебюту все вийшло чудово. Будемо дивитися... Коля Тищенко тут є? Немає? Коля, we're waiting for you (ми чекаємо на тебе – прим.)", — пожартував Беленюк.

Зазначимо, що Жан вперше викликав на бій Тищенка декілька днів тому. Борець відреагував на відео, на якому нардеп намагався атакувати активіста та військового Віктора Лахна, який до цього закидав Тищенка помідорами.

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Нагадаємо, поєдинок Жана з 53-річним ізраїльським бійцем Хаїмом Гозалі завершився перемогою українця у першому раунді.