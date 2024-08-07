Беленюк зазнав поразки у півфіналі Парижа-2024

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк провів півфінальний поєдинок на Олімпійських іграх 2024 у Парижі.

В 1/2 Беленюк, який виступає у ваговій категорії до 87 кілограмів, програв 22-річному представнику Ірану Алірезу Мохмадіпіані.

Обидва бійці набрали по три бали, однак суперник українця останнім провів активну дію. Саме це правило визначило переможця і саме завдяки ньому раніше став фіналістом у вазі до 67 кг інший українець Парвіз Насібов.

На Беленюка чекає бронзовий фінал. Він відбудеться у четвер, 8 серпня. Початок запланований на 19:15 за київським часом. Суперник визначиться згодом.

У фіналі іранцеві Аліреза Мохмадіпіані протистоятиме переможець іншого півфінального протистояння між представником Болгарії Семеном Новіковим та угорцем Давідом Лошонці.

Зазначимо, що Семен Новіков раніше виступав за Україну й змінив громадянство через конфлікт із Жаном Беленюком. Саме Новіков мав поїхати на Ігри у Токіо-2020, однак федерація тоді зробила вибір на користь Беленюка.

Нагадаємо, на шляху до півфіналу 33-річний українець здобув впевнені перемоги над китайцем Цянь Хайтао та казахстанцем Нурсултаном Турсиновим.

Додамо, що Беленюк — олімпійський чемпіон Токіо-2020 та срібний призер Ріо-2016. Жану вперше за 8 років не вдалося вийти до фіналу Ігор.

Наразі в медальній скарбничці України у Парижі-2024 сім нагород: два золота, два срібла та три бронзи. Ще дві медалі гарантовано отримають вищевказаний Насібов, а також боксер Олександр Хижняк. Останній сьогодні проведе фінальний бій проти казахстанця Нурбека Оралбая.

Чемпіон проводить текстову трансляцію 12-го змагального дня Олімпіади-2024.