Беленюк станцював переможний гопак на Олімпіаді-2024

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк станцював гопак після перемоги над поляком Аркадіушом Кулиничем (3:1) у бронзовій сутичці Олімпійських іграх 2024 у Парижі.

Після бронзового поєдинку Беленюк оголосив про завершення кар'єри. Також він здійснив прощальний кидок зі своїм тренером, Володимиром Шацьких.

Нагадаємо, на шляху до півфіналу 33-річний українець здобув впевнені перемоги над китайцем Цянь Хайтао та казахстанцем Нурсултаном Турсиновим, а в півфіналі поступився 22-річному представнику Ірану Алірезу Мохмадіпіані.

Чемпіон веде текстову трансляцію 13-го дня Олімпійських ігор 2024, у якій оперативно повідомляє про всі головні події.