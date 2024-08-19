Дружина Судакова розповіла, як її чоловік віднісся до того, що Шахтар не відпустив його на ОІ

Єлизавета Судакова, дружина півзахисника донецького Шахтаря Георгія Судакова, розповіла, як її чоловік віднісся до того, що клуб не відпустив її чоловіка на Олімпійські ігри 2024.

Про це вона повідомила на YouTube-каналі "Анна Реброва".

"Він дуже хотів поїхати на Ігри. Коли вони вийшли на Олімпіаду, він думав, що його відпустять. Він дуже засмутився, коли його не відпустили. Я не знаю, чому його не відпустили. Напевно був потрібен команді, щоб готуватися до нового сезону. Якби він поїхав на Олімпійські ігри, то я думаю, що Україна б 100% виграла цей футбольний турнір", — сказала Судакова .

Нагадаємо, що збірна України не змогла пробитись у плейоф, посівши 3 сходинку в групі B. Її випередили Марокко та Аргентина. На рахунку підопічних Руслана Ротаня перемога над марокканцями, та поразки від аргентинців та Іраку.

Також зазначимо, що Олімпійська збірна України з футболу виграла міжнародний товариський турнір "Моріса Ревелло" у Франції, обігравши у фіналі Кот-д'Івуар U-20. У фінал вони вийшли з першого місця у групі, де розгромили Індонезію U-20, знищили Італію U-21, впевнено переграли Панаму U-23, а в останньому матчі групи виграли Японію U-19. Турнір проходив перед стартом Олімпійських ігор-2024.