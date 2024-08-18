Ювілейна медаль та лідерство боксу: підсумки виступів України на Олімпіаді-2024

Українські атлети здобули 12 медалей на XXXIII Літніх Олімпійських іграх 2024 року: 3 золоті, 5 срібних і 4 бронзових.

Золоті нагороди вибороли Ярослава Магучіх у стрибках у висоту, Олександр Хижняк у боксі, та команда фехтувальниць на шаблі, у складі якої виступали Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька.

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Ми проаналізували результати Олімпіади не лише в Парижі, на якій українці завоювали ювілейну медаль для України на ОІ, а усі в історії нашої незалежності.

Загальна кількість медалей

Якщо враховувати 12 нагород з Парижа, то, починаючи з 1996 року, українські спортсмени завоювали 151 медаль на літніх Олімпійських іграх. Серед них: 38 золотих, 41 срібна та 72 бронзові. Тобто срібло Людмили Лузан і Анастасії Рибачок у веслувальному спринті стало для України ювілейною 150-ою медаллю.

За їїхньою кількістю за всю історію ОІ наша країна замикає тридцятку лідерів, але загалом в медальному заліку ми 34-ті (через меншу кількість золота). Абсолютною лідеркою є збірна США, в якої лише золотих медалей більше тисячі.

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Розподіл медалей по виду спорту

Найбільше нагород Україні (по 21) принесли борці та легкоатлети. На третій сходинці знаходиться бокс (16), четвертою йде спортивна гімнастика (13), а п'ятірку замикають веслувальники на байдарці та каное (11). Але якщо брати до уваги лише золото, то тут топ зовсім інший:

Перше місце: бокс

Володимир Кличко, надважка вага (Атланта-1996);

Василь Ломаченко, до 57 кг (Пекін-2008);

Василь Ломаченко, до 60 кг (Лондон-2012);

Олександр Усик, до 91 кг (Лондон-2012);

Олександр Хижняк, до 80 кг (Париж-2024).

Олександр Хижняк Getty Images

Друге місце: спортивна гімнастика

Рустам Шаріпов, паралельні бруси (Атланта-1996);

Лілія Подкопаєва, вільні вправи (Атланта-1996);

Лілія Подкопаєва, абсолютна першість (Атланта-1996);

Валерій Гончаров, паралельні бруси (Афіни-2004);

Олег Верняєв, паралельні бруси (Ріо-2016).

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Третє місце: боротьба

В'ячеслав Олійник, греко-римська боротьба до 90 кг (Атланта-1996);

Ельбрус Тедеєв, вільна боротьба до 60 кг (Афіни-2004);

Ірина Мерлені, боротьба до 48 кг (Афіни-2004);

Жан Беленюк, греко-римська боротьба до 87 кг (Токіо-2020).

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Також по 4 золоті медалі у стрільбі та плаванні, проте вони знаходяться нижче в рейтингу, адже представники цих видів спорту здобули менше срібла та бронзи.

Якщо ж говорити про нижню частину цього топу, то там одразу декілька представників. Це стрільба з лука та вітрильний спорт. В усіх цих видах в України є лише одне золото.

Віктор Рубан ( Стрільба з лука ), особиста першість (Пекін-2008);

), особиста першість (Пекін-2008); Євген Браславець та Ігор Матвієнко (Вітрильний спорт), чоловіки, 470 (Атланта-1996);

Якщо говорити про вітрильний спорт, то востаннє Україна здобувала в ньому медалі 20 років тому, на Олімпіаді-2004 в Афінах. Золото 2008 року в стрільбі з лука також є останньою медаллю в цьому виді для українців.

Але тут принаймні було декілька нагород (включно із золотом). А ось в тенісі (Еліна Світоліна, бронза Токіо-2020), гандболі (бронза Афін-2004) та сучасному п'ятиборстві (Павло Тимощенко, срібло Ріо-2016) в України лише 1 медаль за всю історію.

Висновки

Загалом Україна здобувала медалі у 18 видах спорту. Найбільш золота для нас гімнастика (спортивна та художня), щоправда, за останні 20 років (після Афін-2004) українські гімнасти здобули лише 1 золото. Тим не менш, нагороди в гімнастиці українці здобувають майже на кожних Олімпійських іграх, виняток — Токіо-2020.

Єдиним видом спорту, в якому українці стабільно здобувають призові місця є боротьба. На всіх Іграх наші борці підіймались на подіум. У боксі, веслуванні на байдарках і каное та фехтуванні було лише 2 безмедальних розіграші. Решту турнірів складно назвати стабільними для України.

Звісно, часи змінюються, і можливо вже на наступних Олімпійських іграх ці показники будуть іншими, проте чому б не вірити в те, що на нас чекає тільки розвиток та нові медальні види спорту.