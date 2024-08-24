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Вже почали облазити: Бакастова розповіла про стан медалей з Парижа-2024

Микола Дендак — 24 серпня, 12:57
Вже почали облазити: Бакастова розповіла про стан медалей з Парижа-2024
Юлія Бакастова
Getty Images

Українська фехтувальниця Юлія Бакастова розповіла, що медалі з Олімпійських ігор 2024 вже почали облазити.

Її слова передає NV.

"У нас недавно була зустріч, ми з олімпійцями зустрічалися, і зрозуміли, що золоті медалі трішечки почали облазити, але воно не так суттєво, як це роблять бронзові нагороди. От бронзові медалі дійсно облазять, воно дуже впадає в око. Ми дивилися медаль Жана Беленюка, то вона вже трошки почала злазити. І от не пам’ятаю, ми дивилися, здається, на нагороду Іри Геращенко, в неї медаль теж трішки почала облазити, але не сильно.
Чому так? Це вже питання не до мене, а до людей, які робили ці медалі, в них напевно є якась реакція на те, що злазить ця плівочка. Беленюк казав, що з Токіо в нього медаль виглядає, як нова. Хоча він каже, що багато де її носив, показував, багато кому давав руки, і ця медаль, за його словами, досі виглядає, як нова. Ось це є якість", — сказала Бакастова.

Напередодні американський спортсмен Ніджа Г'юстон поділився світлинами своєї Олімпійської нагороди через 10 днів після церемонії нагородження, від якої відкололися чимало шматочків бронзи.

Після цього організатори Олімпійських ігор пообіцяли замінити всі пошкоджені нагороди.

Нагадаємо, Бакастова, разом з Ольгою Харлан, Оленою Кравацькою та Аліною Комащук здобули золоту медаль у командному фехтуванні на шаблі.

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