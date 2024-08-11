Легенда Харлан і королева Магучіх: усі медалі України в Парижі

До церемонії закриття й XXXIII Літніх Олімпійських ігор 2024 року залишилися лічені години, а спортсмени розігрують останні комплекти медалей. На які українські спортсмени вже не претендуватимуть.

Загалом в Олімпіаді в Парижі взяло участь 10 714 атлетів із 206 країн. Олімпійська програма була представлена 32 видами спорту.

Українські атлети вибороли 12 медалей: 3 золоті, 5 срібних і 4 бронзових. Дві медалі ("бронза" та "золото") на рахунку фехтувальниці Ольги Харлан.

Усі медалі України на Олімпійських іграх-2024

Згадуємо усіх у хронологічному порядку.

1. Ольга Харлан

Бронзова медаль в особистих змаганнях у фехтуванні на шаблі.

Ольга Харлан — бронзова призерка в особистих змаганнях з фехтування на шаблях Getty Images

Першої нагороди довелося чекати довгих 4 дні. Напевне символічно, що першу медаль Україні принесла Ольга Харлан, напевне, головна героїня цих Ігор.

В особистій першості шаблісток Харлан здобула "бронзу". Миколаївка упевнено пройшла перші три раунди та натрапила у півфіналі на другу у світовому рейтингу, француженку Сару Бальзер. Поразка.

Але у матчі за третє місце, Харлан, попри те, що програвала кореянці 6 уколів, проявили свій легендарний характер і виграла сутичку останнім уколом.

2. Сергій Куліш

Срібна медаль у стрільбі з пневматичної гвинтівки з трьох положень.

Сергій Куліш — срібний призер з кульової стрільби Getty Images

Майстер кульової стрільби з гвинтівки виграв "срібло" у своїй улюбленій дисципліні - стрільбі з трьох положень. Черкасець до передостаннього пострілу був у чемпіонських перегонах, але все ж друге місце та срібна медаль.

На жаль, медаль Куліша стала єдиною в традиційно нашому виді спорту.

3. Жіноча збірна України з фехтування

Золота медаль Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Кравацької у командній першості шаблісток.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях НОК України

Українки впевнено подолали чвертьфінал та 1/2, й зустрілися у вирішальному поєдинку з фехтувальницями з Південної Кореї.

Рівний поєдинок, у якому українки увесь час, крім перших двох сутичок, буди позаду. Відрив кореянок сягав 6 очок. А на останній матч Ольга Харлан вийшла з відставанням у 3 бали — 37:40. А далі Харлан просто знищила свою суперницю та принесла Україні перше золото Олімпіади-2024.

33-річна Харлан стала Олімпійською чемпіонкою вдруге. Символічно, що перше "золото" Олімпійських ігор Харлан здобула також у команді, 16 років тому в Пекіні.

А ще, тепер фехтувальниця з Миколаєва — найтитулованіша українська олімпійка — 6 медалей: 2 золотих, 1 срібна і 3 бронзових.

4. Ярослава Магучіх

"Золото" у стрибках у висоту.

Ярослава Магучіх Getty Images

22-річна дніпрянка зробила те, що від неї й чекали. Магучіх стала олімпійською чемпіонкою зі скромними 2,00 м. Тепер Ярослава має всі можливі титули в легкій атлетиці.

5. Ірина Геращенко

Бронзова медаль у стрибках у висоту.

Ірина Геращенко НОК України

Подвійний подіум у цій дисципліні. Ірина Геращенко нарешті зняла своє прокляття 4-х місць і застрибнула на бронзовий щабель. Медаль приніс стрибок на 1,95 м.

Зліва - направо: Нікола Оліслагерс, Ярослава Магучіх, Елеанор Паттерсон, Ірина Геращенко Getty Images

6. Михайло Кохан

Бронзова медаль у метанні молота.

Михайло Кохан з бронзовою медаллю Олімпіади-2024 Getty Images

Фактично паралельно з Магучіх і Геращенко свою медаль здобував і Михайло Кохан. Українець метнув снаряд на 79,39, чого вистачило для "бронзи".

7. Ілля Ковтун

Срібна медаль у вправах на паралельних брусах.

Ілля Ковтун НОК України

Лідер української збірної зі спортивною гімнастики все ж не залишився без нагород. Срібло 20-річний черкасець виборов у своїй коронній дисципліні з оцінкою 15,500.

8. Олександр Хижняк

Олімпійський чемпіон з боксу у ваговій категорії до 80 кг.

Олександр Хижняк — олімпійський чемпіон з боксу у ваговій категорії до 80 кг. НОК України

"Полтавський танк" все ж здійснив свою мрію про золоту олімпійську медаль, яку він дивовижно подарував бразильцю в Токіо.

У фінальному поєдинку нової для себе вагової категорії українець роздільним рішенням суддів переміг казахстанського боксера Нурбека Оралбая.

9. Парвіз Насібов

Срібна медаль у греко-римській боротьбі.

Парвіз Насібов — срібний призер Олімпійських ігор у Парижі 2024 року Getty Images

Представник Запоріжжя на другій Олімпіаді поспіль зупиняється за крок від золота. У фіналі вагової категорії до 67 кг 25-річний борець поступився представнику Ірану Есмаїлі Лейвесі.

10. Жан Беленюк

Бронзова медаль в греко-римській боротьбі.

Жан Беленюк з бронзовою медаллю Getty Images

Зовсім трішки не вистачило олімпійському чемпіону Токіо-2020, щоб на третіх Іграх поспіль вийти у фінал. 33-річний киянин лише за додатковими показниками програв у півфіналі.

Однак у матчі за бронзову медаль не залишив шансів поляку Аркадіушу Кулиничу.

11. Людмила Лузан і Анастасія Рибачок

Срібна медаль у веслувальному спринті.

Людмила Лузан і Анастасія Рибачок НОК України

Віцечемпіонки Токіо знову взяли "срібло". У каное-двійці українки фінішували другими у фіналі, пропустивши уперед лише китаянок.

12. Ірина Коляденко

25-річна борчиня з Ірпеня дуже потужно провела турнір у ваговій категорії до 62 кг. Однак на фінал українки уже не вистачило. Тож, срібна медаль.

Ірина Коляденко НОК України

На цю мить Україна посідає 21 місце в медальному заліку.