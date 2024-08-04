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Кохан здобув для України бронзу у метанні молота на Олімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 4 серпня, 22:41
Кохан здобув для України бронзу у метанні молота на Олімпіаді-2024

Український метальник молота Михайло Кохан здобув бронзову медаль на Олімпійських іграх 2024.

У перших двох спробах українець метнув молот на 78.54 та 79.39 метрів відповідно. Третя спроба для Михайла видалась невдалою — він влучив у сітку. Четвертий кидок був ще менш успішним за перший, 78.17 метрів. Останній, шостий кидок Михайло зробив на 79:24 метра.

Неймовірну перемогу, а відповідно і золото здобув канадський спортсмен Ітан Катцберг, лише за дві вдалих спроби з шести він здобув першість. Срібло отримав угорець Галаш Бенце.

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Зазначимо, що для Михайла це другі Ігри. У Токіо-2020 (Олімпіада відбулася у 2021 році) він метнув молот на 80,39 метра і став четвертим у фіналі.

За всіма головними подіями 9 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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