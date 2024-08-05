🥈 Ковтун став срібним призером Олімпійських ігор-2024

Український гімнаст Ілля Ковтун завоював срібло Олімпійських ігор-2024 у вправах на паралельних брусах. 20-річний черкасець заробив за виконання своєї програми 15,500 бала.

Інший український гімнаст Олег Верняєв у середині програми впав зі снаряда та втратив чимало балів — 13,300.

Золото завоював Цзоу Цзиньюань, китайський гімнаст бездоганно виконав свою програму та отримав 16,200 бали. Цзиньюань є олімпійським чемпіоном на паралельних брусах у Токіо-2020. У Парижі-2024 він завоював срібло у вправах на кільцях, а також він має дві медалі в командній першості — бронза в Токіо та срібло в Парижі.

Бронзову нагороду здобув японець Шинносуке Ока, який є дворазовим олімпійським чемпіоном. Японський гімнаст виграв золото Парижу-2024 у командній першості та особистому багатоборстві.

1. 🥇 Цзоу Цзиньюань (Китай) — 16,200;

2. 🥈 Ілля Ковтун (Україна) — 15,500;

3. 🥉 Шинносуке Ока (Японія) — 15,300;

...

8. Олег Верняєв (Україна) — 13,300.

Для Верняєва та Ковтуна ця Олімпіада завершена. Обидва гімнасти не вийшли до фіналу в поперечині.

Напередодні 20-річний черкасець став четвертим у найпрестижнішому виді змагань у спортивній гімнастиці — багатоборстві. Українцю не вистачило 2 десятих для завоювання бронзової медалі. Також Ілля став четвертим у вільних вправах.

Для Ковтуна це другі Олімпійські ігри. 20-річний гімнаст посів сьоме місце в командній першості в Токіо-2020 (змагання відбулися у 2021 році), а також став одинадцятим в одиночному багатоборстві. Черкасець є дворазовим призером чемпіонатів світу — срібло 2023 року в бельгійському Антверпені та бронза 2021-го в Кітакюсю (Японія).

Напередодні Верняєв посів восьме місце в одиночному багатоборстві та п'яте у вправах на коні. Верняєв є дворазовим призером Олімпійських ігор. У Ріо-2016 уродженець Донецька завоював золото на паралельних брусах та срібло в багатоборстві. Також Олег є багаторазовим призером чемпіонатів світу, зокрема він здобував золото на паралельних брусах в китайському Наньніні-2014.

Раніше чоловіча українська команда, у складі Радомира Стельмаха, Назара Чепурного, Олега Верняєва та Іллі Ковтуна, посіла 5 місце у командному багатоборстві з результатом 254,761 бала. Також Чепурний та Радівілов виступили в опорному стрибку, українці посіли шосте та восьме місце відповідно.

За всіма головними подіями 10 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.