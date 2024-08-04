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Геращенко виборола бронзу Олімпіади-2024 у стрибках у висоту

Микола Дендак — 4 серпня, 22:03
Геращенко виборола бронзу Олімпіади-2024 у стрибках у висоту

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту.

29-річній легкоатлетці з першої спроби підкорилися позначки 1,86, 1,91 та 1,95. Стрибок на 1,98 Ірині так і не дався, однак її суперниці також не зуміли взяти цю висоту.

Бронзу Ірина розділила з австралійкою Елеанор Паттерсон, яка продемонструвала ідентичний результат. Для киянки це вже треті Олімпійські ігри, вона стала четвертою в Токіо-2020 (1,98 м) та десятою в Ріо-2016 (1,93).

Зазначимо, що за золото продовжують боротьбу українка Ярослава Магучіх та австралійка Нікола Оліслагерс. Наш сайт веде текстову онлайн-трансляцію змагання.

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