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Німеччина та Латвія розгромили своїх суперників на чемпіонаті світу-2025

Олексій Погорелов — 13 травня 2025, 20:40
Збірна Німеччини
Збірна Німеччини
IIHF

Сьогодні, 13 травня, в межах п'ятого ігрового дня чемпіонату світу 2025 року в елітному дивізіоні заплановане проведення чотирьох матчів.

Після болючої поразки від Канади (1:7), Латвія зібралася та провела впевнену гру проти Словенії, яка була розгромлена з рахунком 5:2. Цією перемогою латиші зробили заявку на вихід в плейоф.

У паралельному поєдинку Німеччина з аналогічним рахунком впоралася з Норвегією, що дозволило їй одноосібно очолити групу В. Німці залишилися однією з чотирьох команд, яка ще не знає гіркоти поразки на цьому турнірі.

О 21:20 за київським часом відбудуться ще два матчі: у групі А зіграють Канада та Франція, а у групі В Казахстан зустрінеться з Угорщиною.

Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон
13 травня

Група А

Словенія – Латвія 2:5 (0:0, 2:4, 0:1)

21:20 Канада – Франція

Група В

Норвегія – Німеччина 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

21:20 Казахстан – Угорщина

Турнірна таблиця Групи А

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Групи В

Standings provided by Sofascore

Раніше стало відомо, що пішла з життя олімпійська чемпіонка та чотириразова срібна призерка чемпіонату світу з хокею.

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