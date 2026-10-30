Немає жодних підстав: у Фінляндії обурені допуском Росії до хокейних змагань

Фінський хокейний союз розкритикував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні щодо допуску російських збірних до міжнародних змагань.

У заяві організації зазначається, що вона розчарована вердиктом CAS, проте змушена дотримуватися рішень спортивного арбітражу.

"Рішення є незрозумілим у повному обсязі. Федерація хокею Фінляндії рішуче засуджує агресійну війну Росії проти України, і, на нашу думку, у нинішній ситуації немає жодних умов для участі Росії чи Білорусі в міжнародних хокейних заходах", – заявив президент ФХС Гейккі Гіетанен.

Водночас Гіетанен підкреслив, що фінські хокеїсти та представники команд не зобов'язані виходити на майданчик у турнірах за участю російських або білоруських збірних. У федерації підтримають тих, хто вирішить бойкотувати такі змагання.

"Завдання ФХС – сприяти участі національних збірних у міжнародних змаганнях. Однак жоден гравець чи офіційна особа команди не зобов'язані брати участь у турнірі, в якому задіяні Росія чи Білорусь. Ми розуміємо й підтримуємо тих, хто не бажає брати участь у таких змаганнях", – сказав Хієтанен.

Зазначимо, що Фінляндія є чинним чемпіоном світу з хокею. Наступна світова першість у чоловічому елітному дивізіоні відбудеться в Німеччині з 14 до 30 травня 2027 року. Збірна України вперше за 20 років гратиме в елітному дивізіоні. Українці потрапили в групу A, де їхніми суперниками будуть Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Латвія, Австрія та Словенія.