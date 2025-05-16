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Дві битви фаворитів з аутсайдерами, Австрія зустрінеться з Францією на чемпіонаті світу

Олексій Погорелов — 16 травня 2025, 09:06
Дві битви фаворитів з аутсайдерами, Австрія зустрінеться з Францією на чемпіонаті світу

Сьогодні, 16 травня, в межах восьмого ігрового дня чемпіонату світу з хокею 2025 року в елітному дивізіоні відбудуться чотири матчі.

П'ятий тур в Групі А розпочнеться з битви одних з головних невдах, а саме Австрії та Франції. А вже ввечері зіграє головний невдаха групи в особі Словенії. Її суперником буде Швеція, яка виграла всі попередні матчі турніру.

Стартовий поєдинок Групи В визначить команду, яка продовжить зберігати шанси на вихід в плейоф: Угорщина зустрінеться з Данією. О 21:20 за київським часом Норвегія намагатиметься зупинити Швейцарію, яка посідає друге місце.

Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон
5 тур, 16 травня

Група А

17:20 Австрія – Франція 

21:20 Швеція – Словенія

Група В

17:20 Угорщина – Данія

21:20 Швейцарія – Норвегія

Турнірна таблиця Групи А

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Групи В

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що в Кубку Стенлі НХЛ завершилася друга чвертьфінальна серії: Кароліна переграла Вашингтон.

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