Дві битви фаворитів з аутсайдерами, Австрія зустрінеться з Францією на чемпіонаті світу
Сьогодні, 16 травня, в межах восьмого ігрового дня чемпіонату світу з хокею 2025 року в елітному дивізіоні відбудуться чотири матчі.
П'ятий тур в Групі А розпочнеться з битви одних з головних невдах, а саме Австрії та Франції. А вже ввечері зіграє головний невдаха групи в особі Словенії. Її суперником буде Швеція, яка виграла всі попередні матчі турніру.
Стартовий поєдинок Групи В визначить команду, яка продовжить зберігати шанси на вихід в плейоф: Угорщина зустрінеться з Данією. О 21:20 за київським часом Норвегія намагатиметься зупинити Швейцарію, яка посідає друге місце.
Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон
5 тур, 16 травня
Група А
17:20 Австрія – Франція
21:20 Швеція – Словенія
Група В
17:20 Угорщина – Данія
21:20 Швейцарія – Норвегія
Турнірна таблиця Групи А
Турнірна таблиця Групи В
Нагадаємо, що в Кубку Стенлі НХЛ завершилася друга чвертьфінальна серії: Кароліна переграла Вашингтон.